Ruben Dahmen bleibt den Iserlohn Kangaroos erhalten

Iserlohn. ProB-Ligist Iserlohn Kangaroos hat ein weiteres Mosaikteil für die neue Saison bekanntgegeben. Co-Kapitän Ruben Dahmen gibt sein Comeback.

Die Iserlohn Kangaroos freuen sich über die Vertragsverlängerung des letztjährigen Co-Kapitäns Ruben Dahmen. Der 29-Jährige verlängert den Vertrag bei seinem Heimatverein und geht nun in seine zehnte Saison in der 2. Basketball Bundesliga. Mit seinen 29 Jahren und neun Zweitliga-Spielzeiten bringt Ruben Dahmen eine Fülle an Erfahrung mit sich.

Lautstarker Leader und Herz der Mannschaft

Bereits seit 2010 ist er Teil der ersten Mannschaft der Iserlohn Kangaroos und hat sich in dieser Zeit zu einer Schlüsselfigur entwickelt. Als lautstarker Leader auf dem Parkett ist er das Herz der Kangaroos-Mannschaft und geht immer mit hundertprozentigem Einsatz voran.

In den letzten beiden Spielzeiten wurde der Iserlohner jedoch von einer Knieverletzung ausgebremst. Nachdem er bereits 2021/22 einige Spiele verletzungsbedingt pausieren musste,folgte dann zu Beginn der abgelaufenen Saison eine Knieoperation, welche den Guard für die gesamte Spielzeit außer Gefecht setzte. Dahmen begann daraufhin mit einer intensiven Reha sein Knie wieder aufzubauen, um in der nächsten Spielzeit wieder einsatzfähig zu sein.

Nun ist er genesen und bereit, seine Kangaroos wieder aufs Parkett zu führen. Dadurch werden die Waldstädter von seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft profitieren. Insbesondere nach dem Abschied von Bruder Joshua Dahmen ist der Verbleib von Ruben Dahmen als Führungspersönlichkeit und Vereinslegende von sehr großem Wert für die Iserlohner.

Comeback nach langwieriger Knieverletzung

Ruben Dahmen: „Ich freue mich auf das erste Comeback meiner Karriere. Ich bin bereit,voller Energie und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit unserem Team, unseren Fans, Sponsoren und unserem Helferteam die Hemberghalle wieder zur Heim-Festung zu machen.”

Headcoach Dennis Shirvan: „Ruben war die letzten beiden Jahre leider vom Pech verfolgt mit seiner Verletzung, nun sind wir sehr froh, dass er zurückkehrt. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der lange dabei ist und vieles gesehen hat. Diese Experience braucht jedes Team! Wir hoffen, dass er über den Sommer schmerzfrei trainieren kann und in der kommenden Saison wieder angreift und zur alten Stärke zurückfindet.”

Geschäftsführer Michael Dahmen: „Wir freuen uns riesig, so viel Erfahrung wieder im Team zu haben und darauf, dass Ruben hoffentlich problemlos an seine Leistungsfähigkeit anknüpft. Ruben wird eine große positive Wirkung auf das Team haben und die Kangaroos wieder bereichern.”

