Ruhiger letzter Jahrestag soll die Ausnahme bleiben

Iserlohn Corona hat die Silvesterläufe in Iserlohn und Hennen zum Aussetzen gezwungen.

Leichtgefallen ist den Verantwortlichen der beiden Lauftreffs des TuS Iserlohn und des SC Hennen im Herbst der Schritt nicht, ihre traditionsreichen Silvesterläufe abzusagen. Immerhin knapp 700 Teilnehmer folgten in der jüngeren Vergangenheit den Ankündigungen. Und nur jeweils einmal mussten die Läufe abgesagt werden, weil das Wetter sie nicht zuließ. Diesmal war es die Corona-Pandemie.

Der TuS-Lauftreff hätte am Donnerstag die 40. Auflage ausgetragen, in Hennen hätte es sich um das 39. Mal gehandelt. Für die Organisatoren beginnen die Veranstaltungen stets einige Wochen vorher, wobei die TuS-Läufer die Sache etwas größer aufziehen. Die Fäden laufen bei Jürgen Weist zusammen, er schildert die Vorgänge: „Wir kaufen reichlich zu essen und zu trinken ein, besorgen Geschenke für die Altersklassen und lassen die Medaillen anfertigen, die jedes Jahr etwas anders aussehen. Wir können sie also nicht für das nächste Mal aufbewahren, wenn wir mal zu viele besorgt haben.“ Auch das ist schon vorgekommen. „Dann mussten wir sammeln gehen, damit wir mit Plus/Minus null aus der Sache herausgehen.“

Solche Sorgen haben Weist und seine Mitstreiter 2020 also nicht gehabt, und er muss zugeben, dass es ganz angenehm ist, sie ausnahmsweise einmal nicht zu haben. „Die ganze Angelegenheit ist ja auch immer mit viel Stress verbunden, der fehlt mir nicht unbedingt, zumal ich an Silvester auch noch einen halben Tag arbeite. Es war also nicht so, dass ich Silvester vor Langeweile in ein riesiges Loch gefallen bin. Und dass ich Weihnachten in Ruhe mit meiner Frau und meiner Tochter feiern konnte, war natürlich auch schön.“ Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass die letzten Tage dieses Jahres gerne wieder etwas turbulenter verlaufen dürfen. „Ich gehe fest davon aus, dass es wieder einen Silvesterlauf geben wird. Wir hoffen bereits darauf, an Karfreitag wieder den Kultlauf ausrichten zu können. Aber dazu muss die Beschränkung, dass maximal paarweise gelaufen werden darf, aufgehoben werden.“ Jürgen Weist ist froh, dass mit Blick auf den Silvesterlauf 2020 frühzeitig eine Entscheidung getroffen zu haben. „Uns war klar, was passiert, und unser Gefühl hat uns auch nicht getäuscht. Unsere vielen Helfer wollten doch auch wissen, woran sie sind.“

Damit ist er absolut derselben Meinung wie Jürgen Mesling, der den Silvesterlauf des SC Hennen organisiert. „Die Corona-Situation hat sich zu dem Zeitpunkt unserer Absage wieder verschlimmert. Es war also gut, dass wir früh entschieden haben.“ Im Iserlohner Norden geht es zum Jahresausklang immer etwas gemütlicher zu als beim TuS-Lauftreff, wo die Teilnehmerzahl zuletzt bei etwa 450 lag. „Bei uns hat es sich bei 200 bis 230 eingependelt. Schön ist, dass die Leute aus Iserlohn, Hagen, Schwerte und zum Teil sogar aus Dortmund kommen.“

Es wird nicht gegen die Uhr gelaufen – nicht in der Vergangenheit, und auch nicht in Zukunft. Stattdessen wird im Anschluss an den Lauf noch gemütlich beisammengesessen, das Organisationsteam serviert Getränke, darunter auch Glühwein und Schmalzstullen. „Dadurch komme ich immer erst um 18 oder 19 Uhr nach Hause. Mit privaten Sachen am Silvesterabend wird es dadurch eng.“ Nun hätte Mesling die letzten Stunden des alten Jahres so frei gestalten können wie lange nicht mehr, durfte das aber aufgrund der Corona-Verordnungen nicht. „Wir haben ein wenig im kleinen Kreis mit fünf Personen aus zwei Familien gefeiert.“