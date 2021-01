Ryan Johnston sorgt für das Happy-End der Roosters

Wie beim 5:3 im Heimspiel am Seilersee (hier eine Szene) behielten die Roosters auch in Wolfsburg die Oberhand.

Wolfsburg Erneut liefern die Iserlohner ein spannendes DEL-Spiel, und durch das 2:1 in der Overtime in Wolfsburg bleiben sie an der Spitze

Die Roosters bleiben die Spezialisten für enge Spiele mit Happy-End. Zum dritten Mal in dieser Woche war es spannend, und zum dritten Mal gingen sie als Sieger vom Eis. Dass die Iserlohner in Wolfsburg weder für ein Spektakel noch für ein Torfestival sorgen konnten, dürfte wohl auch am stressigen Programm der letzten Tage gelegen haben. Die offensivstärkste Mannschaft der Liga kann die Tormaschine eben auch nicht immer auf Hochtoren laufen lassen. So entschied in einem Duell von überschaubarer Qualität letztlich die größere Effizienz.

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters 1:2 (1:1, 0:0, 0:0) n. V. In Wolfsburg war nach einem bisher wenig erbaulichen Saisonverlauf schon ordentlich Dampf auf dem Kessel, die Abschussrampe für Trainer Pat Cortina in Stellung zu bringen, soll sogar schon diskutiert worden sein. Dennoch leiteten die Grizzlys-Verantwortlichen die Partie mit einer schönen Geste ein und überreichten ihrem langjährigen Spieler Brent Aubin ein verspätetes Abschiedsgeschenk. Wegen des abrupten Endes der letzten Saison gab es dazu noch keine Gelegenheit. Doch dieser Brent Aubin, der im Roosters-Dress bereits zu starker Form aufgelaufen ist, bedankte sich auf seine Weise. Er setzte den frei stehenden Brody Sutter in Szene, und der donnerte die Scheibe unter das Torgebälk. Die Unparteiischen studierten erst das Video, ehe sie den Roosters-Traumstart amtlich machen. Gerade 33 Sekunden hatte es bis zum Führungstor gedauert. Gegen einen angeschlagenen Gegner wäre es nicht verkehrt gewesen, gleich entschlossen nachzusetzen, doch die Gäste beließen es zunächst bei Spielkontrolle und gewährten dann den Grizzlys ein zunehmendes Übergewicht.

Diese waren unter dem Strich die aktivere Mannschaft in diesem ersten Drittel, elf Schüsse kamen auf Andy Jenikes Tor (gegenüber drei auf der Gegenseite), so dass der Ausgleich verdient war. Gerade hatten die Iserlohner eine Strafzeit überstanden, als Jenike gegen Furchner klärte, Hungerecker beim Abpraller aber am schnellsten schaltete. Den Roosters fehlte in vielen Szenen die Konzentration, es gab reichlich Fehlpässe und oftmals ein unsauberes Aufbauspiel.

Der Mittelabschnitt verlief eher unspektakulär, blieb torlos, erforderte aber die Videobeweise zwei und drei. Zunächst bedurfte Greniers Pfostenschuss der Kontrolle (29.), sechs Minuten später lag die Scheibe nach Bouchers Bauerntrick zwar zweifelsfrei im Roosters-Netz, aber Jenike wurde die Abwehrchance genommen. Und weil Wolfsburgs Rech eine Behinderung nachgewiesen werden konnte, zählte das Tor nicht. Mit beteiligt in dieser Szene war auch Jens Baxmann, der in der Pause gegenüber MagentaSport einräumte, dass gerade kein hochklassiges Spiel abgeliefert werde. „Wir müssen bessere Entscheidungen treffen und im letzten Drittel einfach klüger spielen.“

In der Tat ließen die Iserlohner genügend Luft nach oben, auch wenn sie im mittleren Abschnitt mehr Schüsse zustande brachten und durch Sutter auch eine erstklassige Möglichkeit zur Führung besaßen. Strahlmeier reagierte jedoch glänzend (36.). Im letzten Durchgang arbeiteten sie intensiv an der Führung, und Baxmann hatte sie als erster auf dem Schläger. Aber frei stehend zielte er genau auf Strahlmeier. Wolfsburg konterte mit einer mindestens ebenso guten Möglichkeit, als Nijenhuis das fast leere Tor ziemlich deutlich verfehlte. Dann die erste Unterzahl für die Grizzlys, als Likens nach einem Check gegen den Kopf von Fleischer vorzeitig Feierabend hatte. Powerplay können die Roosters ja, doch die Paradereihe Bailey, Grenier und Whitney klinkte sich ausnahmsweise komplett aus der Torschützenliste aus. Also keine Entscheidung in der regulären Spielzeit. Für die sorgte dann Ryan Johnston mit einer entschlossenen Einzelleistung in der Overtime. Die Roosters bleiben somit vorn, und wer auch schwächere Spiele gewinnt, könnte sich dort noch eine Weile halten.

Wolfsburg: Strahlmeier – Bruggisser, Wurm; Button, Raabe; Likens, Melchiori; Adam – Boucher, Olimb, Rech; Hungerecker, Järvinen, Furchner; Machacek, Festerling, Busch; Görtz, Pfohl, Nijenhuis.

Roosters: Jenike – Ankert, Raymond; Baxmann, Johnston; Riefers, Orendorz; Elten – Aubin, Sutter, Jentzsch; Bailey, Grenier, Whitney; Friedrich, Raedeke, Fleischer; Lautenschlager, Weidner, Proske.

Tore: 0:1 (0:33) Sutter (Aubin), 1:1 (13:27) Hungerecker (Furchner, Järvinen), 1:2 (62:10) Johnston (Bailey).

Schiedsrichter: Hoppe/Iwert - Strafminuten: 2 + 10 (Likens) – 6.