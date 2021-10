Sachliche Analysen nach der Nullrunde

Iserlohn. Die Trainer von Borussia Dröschede und des FC Iserlohn hadern nicht lange mit den Niederlagen ihrer Teams.

Hinter den Mannschaften aus der Fußball-Westfalenliga 2 liegt der achte Spieltag. Nachdem der in der vergangenen Saison noch gerade eben ausgetragen werden konnte, wurde der Spielbetrieb anschließend coronabedingt zunächst vorübergehend und dann endgültig eingestellt. Aktuell deutet aber nichts darauf hin, dass Ähnliches passieren könnte.

Vor diesem Hintergrund darf allerorts aufgeatmet werden, sogar in Hagen, obwohl es bei beiden Westfalenliga-Klubs kriselt. Die SpVg. Hagen 11 hat kurz vor dem Wochenende Konsequenzen aus dem völlig missratenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen gezogen und sich schweren Herzens von Trainer Stefan Mroß getrennt. Er hatte die Elfer fünf Jahre lang trainiert und überhaupt erst in diese Liga geführt. Am Wochenende betreute Ex-Profi Gaetano Manno das Team, doch geändert hat sich nichts. Gegen die zuletzt ebenfalls taumelnde Concordia aus Wiemelhausen setzte es eine 1:5-Niederlage trotz 1:0-Führung. Da nutzte auch Mroß’ Daumendrücken nichts. Auch der SV Hohenlimburg 10 gerät ins Schlingern. Auf vier Spiele ohne Niederlage folgten vier Spiele ohne Punktgewinn. Am Sonntag gingen die „Zehner“ bei der YEG Hassel leer aus (0:2), dabei wurde 60 Minuten lang in Überzahl gespielt. Partystimmung dagegen beim TuS Bövinghausen. Noch auf dem Dröscheder Kunstrasen feierten die Dortmunder die Rückkehr an die Tabellenspitze aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC Brünninghausen. Der FCB schlug Lennestadt „nur“ 3:1, während Bövinghausen die Borussia mit 4:0 besiegte und dabei noch nicht einmal 90 Minuten Vollgas geben musste – und auch nicht wollte.

Starspieler Kevin Großkreutz begründete: „Man muss ja sehen, dass wir am Mittwoch gegen Eintracht Rheine im Westfalenpokal spielen. Da müssen wir fit sein und deswegen haben wir eine Leute ausgewechselt und weniger gemacht.“ An das Torverhältnis verschwendete er keinen Gedanken. „Ach, das ist scheißegal. Wir holen unsere Punkte und werden aufsteigen.“

Wenn es nach Dröschedes Trainer Dragan Petkovic geht, hat Bövinghausen in erster Linie eigene Fehler bestraft. „Von der Spielanlage her waren wir gar nicht so schlecht. Zwei, drei Mal haben wir uns auch ansehnlich nach vorne kombiniert, aber das 0:3 zur Pause war eine zu hohe Hypothek. Trotzdem glaube ich, dass wir mit einer sehr guten Tagesform einen Punkt hätten holen können.“

Auch der FC Iserlohn ging leer aus und das fast schon mit Ansage. Wanne-Eickel ist und bleibt ein Gegner, der dem FCI nicht liegt, egal wie die Mannschaft personell besetzt ist. Kurioserweise trafen beide Mannschaften in der vergangenen Saison auch am achten Spieltag aufeinander, doch nur Torwart Daniel Dreesen und Defensivspieler Julian Hunecke standen sowohl im Oktober 2020 als auch am Sonntag in der Startelf.

Rückstände werfen den FCI zu häufig aus der Bahn

Immerhin ist der Trainer noch derselbe. Max Borchmann kam in der Mondpalast-Arena zu einer neuen Erkenntnis: Mit einem Rückstand kann seine Mannschaft nicht gut umgehen. „Den können wir gegen viele Mannschaften wettmachen, weil wir hinten heraus immer noch etwas draufsetzen können, nicht aber gegen abgeklärte Teams, die viel Erfahrung haben und wissen, wie man eine Führung verteidigt.“

