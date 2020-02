Sami Reinwein verstärkt TCI

„Sami ist ein richtig Guter, auch vom Typ her. Jetzt haben wir eine unfassbar gute deutsche Mannschaft“, frohlockt Jim Anwar. Der Trainer von Tennis-Zweitligist TC Iserlohn hat am Montag bekanntgegeben, dass zur kommenden Saison der 27-jährige Linkshänder Sami Reinwein das Team verstärken wird. Er ist der noch fehlende Deutsche, den Anwar gerne haben wollte. Mit zwei weiteren ausländischen Spielern sollen die Gespräche kurz vor dem Abschluss stehen.

Der neue Mann war einst Sparringspartner von Novak Djokovic und trainierte auch schon gemeinsam mit Rafael Nadal. In seiner Vita stehen zwei Deutsche Meistertitel (U12 und U14) sowie zwei Junioren-Europameisterschaften (U14 und U16). Mit 17 Jahren bestritt er sein erstes Bundesligaspiel für Wolfsberg Pforzheim, zudem feierte er Erfolge auf der ITP-Future-Tour in Einzel und Doppel. Im Sommer 2017 erreichte er mit Position 488 seine bislang beste Platzierung der ATP-Weltrangliste.

Während seiner Laufbahn besiegte Reinwein unter anderem den heutigen ungarischen Davis-Cup-Spieler Marton Fucsovic, den Weißrussen Egor Gerasimov, aktuell 65. der Weltrangliste und den früheren französischen Profi Marc Giquel. Reinwein lebt in Düsseldorf und hat laut Anwar betont, ebenso wie der im Januar verpflichtete Lukas Rüpke über einen längeren Zeitraum am Seilerblick aktiv bleiben zu wollen. In dieser Ankündigung sieht Anwar auch einen Ansporn für jüngere Spieler.

Überhaupt hat der Trainer viel vor mit dem TC Iserlohn. Die im Sommer anstehenden Heimspiele sollen wesentlich stärker beworben werden, auch jenseits der Stadtgrenzen. „Wenn zwischen 500 und 600 Zuschauer zu uns kämen, wäre das wunderbar.“