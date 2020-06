Samurai genießen Rückkehr in die Heidehalle

Stöhnend vor Erschöpfung und triefend nass geschwitzt aber glücklich saßen sie da, die Spieler von Skaterhockey-Bundesligist IH Samurai Iserlohn. Am Mittwochabend endete für sie die knapp dreimonatige Corona-Zwangspause, Trainer Waldemar Banaszak bat erstmals wieder zu einer gemeinsamen Übungseinheit in die Heidehalle.

Eine Stunde dauerte sie, auf dem Programm stand nichts anderes als ein Trainingsspiel. Normalerweise wird mitten in der Woche anderthalb Stunden lang an Fitness, Technik und Taktik gefeilt, mit dem Spielchen obendrauf. „Aber das schaffen die Spieler heute gar nicht. Sie sind viel zu K.o.“, urteilte Banaszak schon nach 30 Minuten. Kritisch oder böse meinte er das nicht, vielmehr zollten seine Schützlinge dem hohen Tempo, das sie an den Tag legten, Tribut. Und das wiederum wertete Banaszak als gutes Zeichen.

Tim Linke bringt seine große Freude zum Ausdruck

Von außen betrachtet waren seine Jungs richtig heiß, und sie schienen jede Sekunde genossen zu haben. Der Eindruck täuschte nicht. Routinier Tim Linke brachte es auf den Punkt: „Das hier ist genau das, was mir gefehlt hat. Ich habe dieses Spiel, das ich von kleinauf an liebe, so sehr vermisst. Heute werde ich mit einem Grinsen einschlafen“, war sich der 35-Jährige sicher.

Aufgrund der seit 30. Mai gültigen Coronaschutzverordnung des Landes ist das Training, wie es die Samurai nun wieder aufgenommen haben, gestattet. „So ist es erstmal genug. Die Liga kann von mir aus losgehen, wenn wir wieder richtig drin sind“, ergänzte Linke. Die Liste der Dinge, die es bis auf weiteres zu beachten gilt, ist lang. Dass sie Linkes Teamkamerad Nico Bongard vor Trainingsbeginn trotzdem auswendig aufsagen konnte, zeigt, wie gut sich die Spieler vorbereitet haben: „Die Halle muss gut gelüftet sein, bevor wir mit dem Training beginnen, wir dürfen sie nur durch einen Ein- und Ausgang betreten und verlassen, dürfen nach dem Training maximal mit zwei Personen unter die Dusche und müssen den Körperkontakt vermeiden.“ Selbstverständlich trugen sich zunächst alle in eine Anwesenheitsliste ein. Immerhin: Weil die Umkleidekabine groß genug ist, sind in dieser Hinsicht keine Corona-Experimente nötig. Im Anschluss wird sie dann desinfiziert.

Waldemar Banaszak tut sich dagegen schwer, mit einer Regelung seinen Frieden zu machen. „Ich darf nichtmal eine Pfeife in den Mund nehmen“, sagt er während er die Trainingspartie beobachtet. Ihn trafen die Schutzverordnungen dreifach hart, denn wenn er nicht gerade die Skaterhockeyspieler der IH Samurai trainiert oder in gleicher Funktion für die Eisadler Dortmund tätig ist, unterrichtet er an der Gesamtschule Hemer die Fächer Sport und Technik. „In den letzten neun Wochen war ich ganze fünfmal in der Schule.“ Am Donnerstag standen erstmals wieder vier Stunden Unterricht auf dem Programm.

Führungsspieler Marcel Brozé netzte im Spiel als erster ein, was Tim Linke mit hochgerissenen Armen und den Worten „das erste Tor nach Corona“ bejubelte. Natürlich war ihm bewusst: Wäre die Pandemie bereits überstanden, müssten die ganzen Sicherheitsvorkehrungen nicht sein. Als am schwierigsten einzuhaltende Regel galt sicherlich die Beachtung des Körperkontaktverbots, aber Spieler Marc Dorn wies darauf hin, dass es im Training sowieso nicht so hart zur Sache geht wie in einem Pflichtspiel.

Brozé ist sich sicher: „Können in jedem Spiel punkten“

Wann es dazu kommt, steht noch in den Sternen. Wie berichtet, teilte der Dachverband ISHD die zehn Teams umfassende Bundesliga am Pfingstwochenende in zwei Fünfergruppen auf. Gestartet werden muss bis spätestens September, einen Spielplan gibt es noch nicht. Jedenfalls ist klar, dass es die Samurai mit den Crash Eagles Kaarst, HC Köln-West Rheinos, Commanders Velbert und dem TV Augsburg zu tun bekommen würden.

Auch wenn einige Spieler angesichts der Attraktivität der Auswärtsfahrt lieber Aufsteiger Red Devils Berlin statt Augsburg in der Gruppe gehabt hätten, herrscht Zufriedenheit mit den Gegnern. Marcel Brozé ist überzeugt, dass in jedem Spiel gepunktet werden kann. „Am Schwierigsten wird es sicherlich in Kaarst.“