Samurai Iserlohn feiert 25 wilde und erfolgreiche Jahre

Iserlohn Der Skaterhockeycklub aus der Iserlohnerheide hat kurz vor Jahresende auf seine Anfänge zurückgeblickt und Pascal Poerschke geehrt.

Es ging bereits stramm auf Mitternacht zu, als Frank Riepe die Tür der „Schwertschmiede“, des Vereinsheims in der Heidehalle, verriegelte. Das langjährige Vorstandsmitglied von Samurai Iserlohn war am vorletzten Abend des alten Jahres einer der Hauptprotagonisten bei der Party, die der Verein zu seinen eigenen Ehren schmiss: Der Skaterhockey-Bundesligist feierte sein 25-jähriges Bestehen.

Dem aktuellen Vorsitzenden Bernd Schnieder, seit vergangenem Sommer im Amt, war es wichtig, dass das Ganze noch 2023 über die Bühne ging. Damit scheute der Verein mal wieder nicht das Risiko, schließlich trugen nur wenige Kilometer entfernt die Iserlohn Roosters ihr Heimspiel gegen Frankfurt aus. Schnieder war etwas traurig, dass ihn deswegen viele Absagen erreichten. Aber Samurai besitzt inzwischen eine derartige Strahlkraft, dass das gar nicht aufgefallen wäre, wenn Schnieder die Absagen nicht angesprochen hätte.

Nicht nur einmal war während der Jubiläumsfeier von der Samurai-Familie die Rede. Tatsächlich war die Freude groß, die alten Weggefährten wiederzusehen. Foto: Oliver Bergmann / IKZ Oliver Bergmann

Die wichtigste Person des Abends war schließlich erschienen – und viele, die sich mit ihm freuten: Pascal Poerschke. Der langjährige Spieler und künftige Trainer des Bundesliga-Teams, der fünfmal seine aktive Laufbahn für beendet erklärte und sich ebenso häufig wieder zur Verfügung stellte, wenn mal wieder Not am Mann war, wurde für sein sportliches Lebenswerk geehrt. Für Frank Riepe ist er der „personifizierte Samurai“. Poerschke gehörte 1998 zu den Gründungsvätern – in einer wilden Zeit, wie übereinstimmend bestätigt wurde. Natürlich lechzten die Gäste nach den alten Geschichten. Die Jungs der ersten Stunde zögerten aber. Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn die anwesenden Kinder vorher den Raum verlassen hätten.

Auch ehemalige Samurai-Spieler wie Robin Eckert (li.) und Lukas Borchmann hatten Spaß - und sorgten dafür, dass davon auch die anderen Gäste etwas hatten. Foto: Oliver Bergmann / IKZ Oliver Bergmann

Immerhin erzählten Poerschke und Robin Eckert, dass die ISHD frühzeitig damit drohte, Samurai wieder rauszuschmeißen. Sie hatten rund um die Gründung an so Vieles gedacht – nicht aber daran, dass auch sie Schiedsrichter stellen müssen. Eckert: „Wir sind also mit der Bahn zu diesem zweitägigen Lehrgang nach Zweibrücken gefahren und kamen erstmal sechs Stunden zu spät an. Ein Hotelzimmer hatten wir auch nicht. Deswegen haben wir in einer Sparkasse übernachtet.“ Daraufhin unterbrach ihn Poerschke mit der Frage, warum denn wirklich in der Sparkasse übernachtet wurde, und gab die Antwort umgehend selbst: „In der Volksbank war der Boden gefliest.“

Der Optimismus ist zurückgekehrt

Angesichts der zahlreichen Erfolge, die sich rasch einstellten, haben sich die Mühen gelohnt. Im Jugend- und Seniorenbereich wurden zahlreiche Titel auf nationaler und internationaler Ebene gefeiert. Es hat sich auch das Risiko bezahlt gemacht, das der Verein mit Übernahme der Heidehalle eingegangen ist. Und auch die Perspektive, die im Laufe des vergangenen Jahres nicht so rosig war, stellt sich inzwischen wieder wesentlich positiver dar. Bernd Schnieder stellte in seiner Ansprache fest: „Wir schwimmen gegen den Strom der Verdrossenheit. Aber zum Beispiel im Nachwuchs stimmt es wieder – sportlich und menschlich.“ Im engsten Führungskreis des Vereins ist zudem erfreut festgestellt worden, dass überraschend viele Mitglieder angepackt haben, damit die kleine Jubiläumsfeier zu einem großen Erfolg wird. Es ist sogar geschafft worden, vor dem offiziellen Festakt ein Hobby-Turnier auszurichten, an dem sechs Teams teilgenommen haben.

