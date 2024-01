Samurai Iserlohn nimmt Anlauf für eine erfolgreiche Saison

Iserlohn Skaterhockey-Bundesligist Samurai ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Die erste Einheit leitete Pascal Poerschke alleine.

Nach der Feier zum 25-jährigen Bestehen mit dem ausgiebigen Schwelgen in der Vergangenheit (wir berichteten) ist bei Skaterhockey-Bundesligist Samurai Iserlohn der Blick wieder nach vorne gerichtet. Am Samstag, 2. März, beginnt die neue Saison – die Vorbereitung darauf ist am Mittwoch gestartet.

Geleitet wurde die etwa einstündige Einheit von Pascal Poerschke, dem neu installierten Trainer. Die 44-jährige Vereinslegende kümmert sich eigentlich gemeinsam mit Benny Voigt um das Team, doch der konnte zum Auftakt nicht mit dabei sein. „Benny ist in unserem Trainerteam die Hauptattraktion. Er ist ja schon als Trainer tätig gewesen.“ Und das ziemlich erfolgreich: Voigt führte die zweite Mannschaft 2022 zur Zweitligameisterschaft und sprang auch hin und wieder als Trainer des Bundesligateams ein. Poerschke denkt sofort an den dritten Spieltag der Saison ’22: Voigt vertrat den wegen einer Coronainfektion ausgefallenen Toni Fonso. Samurai hatte bereits die ersten beiden Spiele verloren, lag in Köln bereit 1:3 zurück, siegte aber am Ende mit 4:3. „Ich habe ja nur unter der Vorgabe zugesagt, dass ich es nicht alleine machen muss“, betont Poerschke.

Tim Linkes Entscheidung ist gefallen – aber noch geheim

Das Trainerteam ist also neu, welches Gesicht der Kader in knapp zwei Monaten haben wird, ist noch offen. Dominik Oster musste die Samurai aus beruflichen Gründen Richtung Köln verlassen, mit U19-Europameister Max Kleinschmidt von den Mendener Mambas, dem Bruder von Lucas Kleinschmidt, ist bis jetzt ein Neuzugang sicher. Unklar ist, was Tim Linke vorhat. Der Topscorer der vergangenen Saison (44 Punkte, genau wie Constantin Wichern) verrät nur, dass er seine Entscheidung über Verbleib oder Weggang bereits getroffen hat und dass das Trainerteam auch schon informiert ist. Ansonsten ist dieses Geheimnis ein gut gehütetes. „Einige Verstärkungen sind noch in der Schwebe“, verrät Poerschke.

Nur drei Spieler sind auch noch in Sachen Eishockey unterwegs

Zum festen Stamm des Teams gehören mit Ted Zeitler und Robin Poberitz inzwischen nur noch zwei aktive Eishockeyspieler, Josef Schäfer ist als Trainer der U11 bei den Young Roosters stark eingebunden. Die Überschneidung der Spieltermine führte in der Vergangenheit immer wieder zu großen personellen Schwierigkeiten und zog Niederlagen nach sich. Ein Trio, das zweigleisig unterwegs ist, sollte aber für einen Kader, dem 16 Spieler angehören sollen, zu verkraften sein.

Noch besser sieht es mit Blick auf den Sommer aus: Poerschke und Voigt haben die Zusage der beiden DEL2-Profis Max Faber (Kassel Huskies) und Kevin Orendorz (EC Bad Nauheim) erhalten. Sie liefen auch schon in der vergangenen Saison für den Deutschen Meister von 2017 auf und hoben die sowieso schon hohe Qualität nochmals an. Das würde wahrscheinlich auch auf den Iserlohner Profi Marcel Kahle zutreffen, der inzwischen im Samurai-Umfeld auftaucht. „Er trainiert manchmal mit, spielen möchte er leider nicht“, erklärt Poerschke, der selbst davon absieht, in den Pflichtspielen aktiv mitzuwirken. „Ich möchte nicht den Spielertrainer machen. Mein Gefühl sagt mir, dass das nicht gut geht.“

