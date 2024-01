Samurai Iserlohn startet erneut in Kaarst in die neue Saison

Den Crash Eagles Kaarst begegnet Samurai Iserlohn am ersten Spieltag der neuen Saison in der Skaterhockey-Bundesliga. Die Partie steigt beim Deutschen Meister vom Niederrhein.

Zum dritten Mal in Folge steigt Samurai Iserlohn mit einem Auswärtsspiel in eine neue Skaterhockeysaison ein, zum zweiten Mal nacheinander gibt es zum Auftakt ein Gastspiel beim Deutschen Meister Crash Eagles Kaarst. Das geht aus dem Spielplan des ISHD vor, auch wenn dieser noch vorläufigen Charakter hat. Iserlohns Trainer Pascal Poerschke findet es gar nicht so schlecht, dass zum Auftakt ein derartiges Kaliber wartet: „Dann haben wir dieses Spiel schnell hinter uns, und vielleicht hat Kaarst zu so einem frühen Zeitpunkt auch noch nicht den Leistungszenit erreicht.“

Pascal Poerschke mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden

Für seine Mannschaft mag das zwar auch gelten, aber was Poerschke und sein Trainerpartner Benny Voigt beobachten, sieht vielversprechend aus: „Die Jungs geben Gas und die Kabine füllt sich immer mehr.“ Das erste Bundesligaspiel geht am Samstag, 2. März, über die Bühne. Von da an gehen nach derzeitigem Stand noch vier weitere Auswärtsspiele über die Bühne und insgesamt sechs Wochen ins Land, ehe Iserlohn am 13. April das erste Heimspiel bestreiten soll. Zu Gast sein werden dann die Duisburg Ducks. Besondere Gründe, etwa eine Nicht-Verfügbarkeit der Heidehalle, liegen diesem eigenartigen Spielplan laut Poerschke nicht zugrunde. „Ich weiß nur, dass immer darauf geachtet wird, dass wir am Schützenfest-Wochenende nicht zuhause spielen.“ Während es im Sommer auf der Alexanderhöhe wieder rund geht, greift Samurai überhaupt nicht ins Geschehen ein.

Samurai-Heimspiel am Abend des EM-Endspiels

Tatsächlich wird hinter den Kulissen über eine Umgestaltung des Samurai-Saisonplans verhandelt. Weder die vier Auswärtsspiele nacheinander von Start weg, noch das Doppelspielwochenende Mitte Juli entsprechen den Iserlohner Vorstellungen. Nach Informationen der Heimatzeitung soll das Heimspiel gegen Aufsteiger IVA Rhein-Main Patriots auf den 23. März verlegt werden. Aktuell ist diese Partie noch für den Abend des 14. Juli vorgesehen – dem Abend, an dem das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen wird.

Der vorläufige Iserlohner Spielplan im Überblick:

Samstag, 2. März: Crash Eagles Kaarst (A)

Samstag, 9. März: IHC Atting (A)

Samstag, 16. März: Düsseldorf Rams (A)

Sonntag, 7. April: HC Köln-West Rheinos (A)

Samstag, 13. April: Duisburg Rams (H)

Samstag, 20. April: Crefelder SC (A)

Donnerstag, 9. Mai: IVA Rhein-Main Patriots (A)

Samstag, 11. Mai: Bissendorfer Panther (H)

Samstag, 1. Juni: Moskitos Essen (A)

Samstag, 8. Juni: IHC Atting (H)

Samstag, 15. Juni: Crash Eagles Kaarst (H)

Samstag, 22. Juni: Düsseldorf Rams (H)

Samstag, 13. Juli: HC Köln-West Rheinos (H)

Sonntag, 14. Juli: IVA Rhein-Main Patriots (H)

Samstag, 20. Juli: Duisburg Ducks (A)

Samstag, 24. August: Crefelder SC (H)

Samstag, 31. August: Bissendorfer Panther (A)

Samstag, 7. September: Moskitos Essen

