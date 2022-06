Sandra Wukovich läuft und sammelt Spenden - auch in Iserlohn

Sandra Wukovich (2..v.l.) und Stefan Redmann (re.) machten bei ihrem "Be your own Hero"-Spendenlauf zugunsten der Kinder-Aidshilfe auch Station in Iserlohn und freuten sich über die Unterstützung von Aysun Neuhaus (li.), Steffi Edelhoff (Mitte) und Lutz Tim Tölle (2.v.r.).