Sauerland Open mit Weltklasse-Tennis

Lüdenscheid/Iserlohn. Hoch dotiertes Turnier der ATP Challenger Tour soll vom 14. bis 22. August in Lüdenscheid stattfinden.

Ein Tennisturnier auf Weltklasseniveau im Märkischen Kreis in Pandemiezeiten zu organisieren, das muss man sich erst einmal trauen. Der Ex-Profi Rogier Wassen traut sich und erfüllt sich einen schon lang gehegten Traum, wenn vom 14. bis 22. August in Lüdenscheid erstmals mit den Sauerland-Open ein hoch dotiertes Turnier der ATP Challenger Tour stattfinden wird. Ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie bei einem Sieg 80 ATP-Punkte für die Weltrangliste sollen etliche Topspieler in die heimische Region locken.

In der Tennisszene ist der in Olpe lebende Deutsch-Niederländer gewiss kein unbeschriebenes Blatt. Als Doppelspezialist kletterte er einst bis auf Platz 24 in der Doppel-Weltrangliste. Vor 14 Jahren bezwang er mit seinem Partner Jeff Coetzee beim ATP-Turnier im Londoner Queen’s-Club das Doppel mit Weltstar Rafael Nadal.„Ich hatte im vergangenen Jahr die Idee, wieder im Tennis etwas auf die Beine zu stellen“, schilderte Wassen auf einer Online-Pressekonferenz die Entstehung dieses kommenden Spitzenturniers.

In der Szene noch immer gut vernetzt, ließ der Ex-Profi, der als Turnierdirektor die Premiere in der Kreisstadt leiten wird, seine Kontakte spielen. Mit der Anlage des Lüdenscheider TV fand er schnell den passenden Austragungsort sowie mit der Sport Event Sauerland GmbH einen Partner für die professionelle Umsetzung. Entscheidend war die Infrastruktur mit Hotel, Gastronomie, sieben Tennisplätzen und einer Ausweichhalle bei schlechtem Wetter. „Da muss alles stimmen“, verweist Wassen auf die Ansprüche der ATP, deren Supervisor bereits vor Ort war. „Er hat jeden Zentimeter der Anlage gecheckt, jede Linie gemessen und wirklich alles kontrolliert.“

Organisatoren hoffen auf Kohlschreibers Zusage

Geht es nach dem Willen der Verantwortlichen, soll das Turnier keineswegs eine Eintagsfliege sein. Deshalb wurde eine Drei-Jahres-Lizenz von der ATP erworben. „Es ist noch zu früh, darüber zu reden, aber unser Traum ist es, zu wachsen“, denkt Wassen bereits an ein großes ATP-Turnier mit höherem Status. Die Turnierstruktur der ATP verdeutlicht den Stellenwert diese Events. Die Sauerland-Open werden in der zweiten von vier Kategorien des internationalen Männertennis geführt, die nächsthöhere Einstufung ist die ATP Tour, danach folgen die vier Grand-Slam-Turniere. Deshalb rechnet Wassen mit Zusagen zahlreicher prominenter Akteure, die außerhalb der Top 100 der Weltrangliste platziert sind und in Lüdenscheid wichtige Punkte sammeln können, um ihr Ranking zu verbessern.

Der Turnierdirektor erwartet, dass viele Spieler zwischen Weltranglistenposition 100 und 300 den Weg in die Kreisstadt finden werden und hofft auch auf die Zusage von Philipp Kohlschreiber, aktuell auf Platz 113. „Es ist außerdem das letzte große Sandplatzturnier in Deutschland vor Beginn der US Open in New York“, nennt Wassen einen weiteren Grund für ein voraussichtlich starkes Teilnehmerfeld. Mit dabei ist in jedem Fall der Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown, der in Wimbledon schon gegen Rafael Nadal gewonnen hat und mit seinem extrovertierten Auftreten und seinen Rasterlocken sicherlich zu den Turnierattraktionen zählen wird.

Im Hauptfeld werden 32 Einzelspieler und 16 Doppel antreten, obendrein ist am 14. und 15. August eine Qualifikation mit 16 Spielern vorgesehen. Auch ein attraktives Rahmenprogramm mit einem Kids-Day und mit Events nicht nur für Tennisfans ist geplant. So werden am Finaltag Entertainer und Fernsehmoderator Oliver Pocher sowie Schauspieler Mark Keller ein Promi-Doppel gegen zwei Tennisprofis bilden. „Beide können ganz ordentlich Tennis spielen“, sagt Wassen und will ihnen zwei ehemalige Top-100-Spieler wie Nicolas Kiefer oder Christopher Kas gegenüberstellen. Natürlich hoffen die Verantwortlichen, das Turnier im Sommer vor Live-Publikum ausrichten zu können, ansonsten ist eine „Bubble-Lösung“ vorgesehen wie zuletzt bei den Australian Open. „Stattfinden“, so Wassen, „wird das Turnier in jedem Fall.“