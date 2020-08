Sauerlandpark als Ideengeber

Iserlohn. Die Roosters tüfteln an ihrem Hygienekonzept.

Sollte am 13. November tatsächlich die neue DEL-Saison beginnen können, dann wird ein Hygienekonzept gemäß der Corona-Schutzverordnungen eine zentrale Voraussetzung sein. Daran arbeiten derzeit die Iserlohn Roosters.

„Wir schauen uns jeden einzelnen Bereich der Eissporthalle und unsere Abläufe in einer Saison bis ins kleinste Detail an und prüfen diese im Hinblick auf die geltenden Bestimmungen. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, vor wie vielen Zuschauern wir spielen können“, so Bernd Schutzeigel, Prokurist der Sauerländer. Die Basis ist das Konzept der Task Force Eishockey des DEB, das an die Bedingungen vor Ort angepasst werden muss. Bei der Erstellung eines eigenen Konzeptes haben die Roosters den Sauerlandpark in Hemer um Unterstützung gebeten. Dessen Geschäftsführer Thomas Bielawski hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Hygienekonzepte für unterschiedlichste Veranstaltungen erstellt.

„Wir werden in der Lage sein, bis Ende August ein erstes Grundgerüst in den Händen zu halten, das wir mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt diskutieren können“, so Schutzeigel. „Wir wissen nicht, wie die Rahmenbedingungen Mitte November aussehen. Aber wir wollen ein grundsätzlich genehmigungsfähiges Konzept in der Schublade haben, das wir dann vielleicht nur noch in Teilen ergänzen müssen.“ Die Roosters stehen in regelmäßigen Kontakt mit der Politik, sie wollen die Mitarbeiter der Behörden einbinden und mit ihnen gemeinsam den Weg bis zum fertigen Konzept gehen. „Wir glauben, dass Transparenz der entscheidende Faktor sein wird, um Vertrauen in das Konzept zu wecken“, unterstreicht Schutzeigel.