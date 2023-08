SC Hennen muss für längere Zeit ausweichen

Hennen. Fest stand bereits, dass der SC Hennen in der Hinrunde nur fünf Spiele zu Hause austragen kann. Jetzt werden es voraussichtlich noch weniger.

Fußball-Bezirksligist SC Hennen startet am Wochenende seinen angekündigten Auswärts-Marathon. Der Aufsteiger kann sein Naturstadion bekanntlich mehrere Wochen nicht nutzen, weil der Kunstrasenplatz ausgetauscht wird.

Was erst am Dienstag durch eine Nachfrage im Sportbüro der Stadt Iserlohn bekannt wurde: Die Baumaßnahme, die noch im August starten sollte, verschiebt sich um fast einen kompletten Monat. „Das mit dem Austausch des Kunstrasenplatzes beauftragte Unternehmen ist durch die ungünstige Witterung in Verzug auf anderen Sportanlagen geraten“, erklärt Sportbüro-Leiter Christian Kissmer. „In der 38. Kalenderwoche soll es dann jetzt losgehen.“

Weiteres Tauschrecht muss wohl vom SC Hennen in Anspruch genommen werden

Das wäre die Woche vom 18. bis 24. September. Eigentlich sollte am 1. Oktober das erste Heimspiel auf dem neuen Geläuf steigen, doch daraus wir nun nichts. Marvin Horn, Fußball-Vorstand der Zebras, erfuhr auch erst am Dienstag von der Verschiebung, blieb aber entspannt. Er informierte zunächst Staffelleiter Michael Krauthausen und kündigte an, erneut von dem sogenannten Tauschrecht Gebrauch machen zu wollen. Die Zustimmung des Staffelleiters steht zwar noch aus, doch nun ist davon auszugehen, dass der SC Hennen erst am 15. Oktober wieder zuhause antreten kann – entsprechend günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Der Auswärts-Marathon bestünde dann aus sieben, statt wie zunächst vorgesehen lediglich fünf Gastspielen in Folge.

