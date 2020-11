Schwache Trefferquote entscheidet

Foto: Michael May

Die Kangaroos (hier gegen Düsseldorf) enttäuschten in Sandersdorf.

Sandersdorf. Iserlohn Kangaroos verlieren nach einer mäßigen Leistung auch das dritte Saisonspiel.

Es war nicht nur das Ende der Siegesserie gegen die BSW Sixers, die für eine ordentliche Portion Frust im Lager der Kangaroos sorgte. 48 Punkte in 40 Minuten wegen einer miserablen Wurfquote, nur zwei Dreier im gesamten Spiel und ein ziemliches Leistungsgefälle im Team: So ließ sich die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel nicht verhindern. Und das gegen einen Gegner, der sich beileibe nicht zu einer Glanzleistung aufschwingen konnte.





Basketball, 2. Bundesliga ProB: BSW Sixers - Iserlohn Kangaroos 56:48 (10:8/27:16/44:38). Die sechsstündige Fahrt nach Sachsen-Anhalt steckte den Waldstädtern am Samstagabend in den Knochen, und sie fanden auch nur mühsam ihren Rhythmus. Die Hausherren setzten nach dem 3:3 mit einer 7:0-Serie ein erstes Ausrufezeichen, aber dann brachte Toni Prostrans Dreier die Kangaroos wieder ins Spiel. Dass der Neuzugang in dieser Partie als einziger aus der Distanz treffen würde, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich gehalten.

Nach dem ersten Viertel waren die Gäste dran, aber die Sixers streuten den nächsten 7:0-Lauf ein, weil auf der Gegenseite einfach nicht getroffen wurde. Und von diesem Polster zehrten die Hausherren bis zur Halbzeitpause, nachdem sie sich zwischenzeitlich schon auf elf Punkte abgesetzt hatten. Trainer Stephan Völkel wollte seiner Mannschaft nicht vorhalten, zu wenig investiert zu haben. „Es wurden nur leider oft die falschen Entscheidungen getroffen.“ Verloren war die Partie aber noch längst nicht.

Die Sixers leiteten das dritte Viertel zwar mit einem Dreier zum 30:18 ein, und nach 22 Minuten stand es sogar 34:20, aber dann setzten sich die Iserlohner immer besser in Szene. Nach Prostrans zweitem Dreier schien sich die Aufholjagd nach dem 35:28 (25.) vielversprechend zu entwickeln. Doch der nächste Rückschlag folgte (40:28), aber auch von dem ließen sich die Kangaroos nicht entmutigen.

Keine Feldpunkte mehr in den letzten vier Minuten

Mit sechs Punkten Rückstand ging es in den Schlussabschnitt, und den reduzierten Tanner Graham und Alex Möller weiter. Sollte doch noch die Wende gelingen? Die Antwort gaben Pantelic und Friederici für die Gastgeber, die sich wieder auf zehn Punkte absetzten (54:44, 36.). Wenig später gelangen Graham die letzten Iserlohner Feldpunkte in dieser Partie. Die finalen vier Minuten waren geprägt von zahllosen Fehlversuchen, so dass die Sixers keinerlei Mühe hatten, ihren ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Stephan Völkel ließ Möller und Prostran durchspielen, Graham pausierte nur eineinhalb Minuten, was auch daran lag, dass der Rest des Teams abfiel. „Natürlich hat man gemerkt, dass Moritz Hübner 14 Tage nicht trainiert hat, und Alex Möller wurde viel zu selten in Szene gesetzt. Von einigen Leuten muss mehr kommen“, resümierte der enttäuschte Coach.