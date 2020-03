Schwere Zeiten für die Fitness-Branche

Der am Sonntag von der Landesregierung veröffentlichte Erlass, der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie enthält, hatte es in sich. Beinahe das gesamte öffentliche Leben wird stillgelegt. Kein Schwimmen nach Feierabend mehr, kein Saunabesuch, kein Vereinstraining, und auch die Fitness-Studios müssen vorerst bis 19. April geschlossen bleiben.

„Schön ist anders, aber ich habe mir bereits gedacht, dass so etwas auf uns zukommen könnte“, sagt Petra Krengel-Behrendt, Inhaberin des „LadyMathe“, einem Studio in der Letmather City, das nur von Frauen besucht werden darf. Den kommenden Wochen blickt sie dennoch optimistisch entgegen, sofern jetzt nicht alle Kundinnen die bestehenden Lastschriften zurückziehen. „Allen, die heute noch zu mir gekommen sind, habe ich nahegelegt, dass wir jetzt an einem Strang ziehen müssen.“ Die Zahl der Besuche war zuletzt überschaubar. Vier Frauen waren am Vormittag vor Ort, um sich fit zu halten. „Aber man sollte weiterhin Sport treiben, und zwar draußen, um die Abwehrkräfte zu stärken.“

Petra Krengel-Behrendt, für die das „LadyMathe“ ein zweites berufliches Standbein darstellt, dachte an den nur wenige hundert Meter entfernten Volksgarten, der sogar über Trainingsgeräte verfügt. Für ihre einzige festangestellte Mitarbeiterin und mehrere Honorarkräfte will sie kurzfristig Aufgaben finden. „Es sind kaufmännische und organisatorische Dinge zu erledigen, außerdem ist jetzt die Gelegenheit günstig, um sich die Geräte genauer anzuschauen und sie gegebenenfalls zu reparieren.“

„Die klaren Anweisungen, was noch angeboten werden kann, fehlen zwar, aber wir haben alle Fitnesskurse und den Rehasport sofort abgesagt“, erläuterte André Horn, Inhaber von „PhysioAktiv“ in Hemer. „Im Moment kann man den Leuten nur empfehlen, raus in die Natur zu gehen und möglichst für sich Sport zu treiben.“ Weiterhin geöffnet hat sein Betrieb für Menschen, die aufgrund einer medizinischen Verordnung kommen, also etwa Krankengymnastik absolvieren.

Horn berichtet von verständnisvollen Kunden, denen er aktuell kein Training anbieten kann, und er ist froh über die Solidarität unter seinen Mitarbeitern. „Einige bleiben jetzt zu Hause, damit andere mehr arbeiten können.“ In dieser Woche wird die Arbeit über Zeitkonten organisiert, danach wird er sich über Kurzarbeitergeld informieren, und er hofft auf die Unterstützung des Staates. „Wenn die Lohnkosten übernommen würden, wäre das schon eine große Hilfe.“

Sven Kruse, Chef von „Medivital“, hat bei seinen Kunden gleichfalls nur Zustimmung geerntet, dass jetzt kein Fitnesstraining mehr angeboten werden kann. „Ich habe niemanden erlebt, der das nicht für richtig hält.“ Kruse hat zwei seiner Mitarbeiter damit beauftragt, ein täglich wechselndes Workout via Instagram zu präsentieren, nach dem die zumindest bis Mitte April ausgesperrten Sportlerinnen und Sportler Leute daheim trainieren können. Bei „Medivital“ läuft die Physiotherapie ebenfalls wie gewohnt weiter, aber auch Kruse hofft je nach Dauer der Ausfallzeit auf Steuererleichterung oder Übernahme der Lohnnebenkosten.

„Easy Fitness Club“ in Hemer kann nicht pünktlich eröffnen

Mit diesem Thema müssen sich auch Lena und Alexander Ebel auseinandersetzen. Das Ehepaar ist seit Januar mit dem Aufbau des Hemeraner Standortes des „Easy Fitness Club“ beschäftigt. Als Eröffnungstermin wurde der 16. April anvisiert. Der ist nun nicht mehr zu halten. „Aus dieser Situation müssen wir jetzt das Beste machen“, sagt Lena Ebel, und das bestehe für sie schon jetzt darin, Hilfe für die Zeit zu finden, in der die Kunden fernbleiben werden. Clubmanagerin Ksenia Chulina erklärte, dass das konkrete Vorgehen noch besprochen werde.

Bei „FitX“ an der Iserlohner Seilerseestraße herrschte am vorerst letzten Öffnungstag noch Ungewissheit. Was mit den laufenden Abos passiert, war zum Beispiel eine Frage, die nicht nur Michel Vieler, der dort gerade eine Ausbildung zum Sport- und Fitness-Betriebswirt absolviert, „gefühlt 500 Mal“ gestellt bekam. Auch beim Sprecher des in Essen ansässigen Unternehmens, Alexander Morel, stand das Telefon nicht still.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung verwies er auf den „FAQ“-Bereich auf der Internetseite www.fitx.de, der im Zuge der angeordneten Schließung aktualisiert wurde. „Wir arbeiten noch daran, eine bestmögliche Lösung zu finden“, teilte Morel mit.