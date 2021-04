Schwimmer der SGW Iserlohn sehnen Perspektive herbei

Iserlohn. Trainer Gerrit Koschmieder schildert die Lage. Die Kaderathleten trainierten einmal sogar in Innsbruck.

Bei einem Thema gerät Gerrit Koschmieder schnell ins Schwärmen: „Wir haben in Iserlohn Top-Becken“, lobt der Schwimmtrainer der SGW Iserlohn, der dabei vor allem an die beiden Freibäder Schleddenhof und Heidebad denkt. Noch schöner wäre es aber, wenn Koschmieder und seine Schützlinge eine Perspektive hätten, ab wann sie diese Möglichkeiten auch wieder ausschöpfen könnten.

Die beabsichtigten Öffnungen von Schleddenhof (1. Mai) und Heidebad (14. Mai) helfen den Schwimmern momentan nicht weiter. „Wir warten in diesen Tagen auf einen Rückruf von Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke. Mit ihr stehen wir in Kontakt, weil wir versuchen, eine Trainingsperspektive zu bekommen.“ Die letzte normale Einheit gab es am letzten Oktobertag 2020, also vor fast einem halben Jahr.

Für die Entwicklung der SGW-Talente ist das fatal, denn viele von ihnen verfolgen den Leistungsgedanken. „Wir haben momentan vier Kaderathleten, also Aktive, die eine Perspektive haben, bei den Deutschen Meisterschaften zu starten. Die sind über Ostern sogar nach Innsbruck ausgewichen. Coronabedingt waren die Hygieneregeln dort zwar streng, die Bedingungen aber top.“ Beliebig häufig lassen sich solche Trainingsreisen allerdings nicht realisieren. Um einigermaßen in Form zu bleiben, gibt es zwar Einheiten an Land wie Ausdauer- und Kardiotraining, ein Dauerzustand kann das allerdings nicht sein. „Wer bei uns ist, hat sich nicht ohne Grund für das Schwimmen entschieden und eben nicht für die Leichtathletik.“

Die Deutschen Meisterschaften sollen Anfang Juni in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin ausgetragen werden – trotz der Probleme, die viele Vereine und Aktive plagen. „Ich hatte den DSV deswegen auch angeschrieben und darauf hingewiesen, dass das nicht geht“, schildert Koschmieder seine Bemühungen um eine Verschiebung dieser wichtigen Wettkämpfe. Mit Blick auf die Ranglisten sieht der Trainer schwarz, er befürchtet ein Abrutschen in großem Umfang.

Die vier Neuzugänge sind „echte Hochkaräter“

Immerhin: Auf den guten Ruf der Startgemeinschaft Wassersport hat die Corona-Krise keine nennenswerten Auswirkungen gehabt. Koschmieder berichtet nämlich von „hochkarätiger Verstärkung“: Drei Schwimmer kommen vom SV Aegir Arnsberg und einer von der SG Dortmund. Zuletzt waren etwa 35 bis 40 Schwimmer aus verschiedenen Altersklassen bei der SGW aktiv. Die Hoffnung, sie bald wieder im Wasser zu sehen, gibt der Trainer nicht auf.

Zuversichtlich stimmen ihn die immer zahlreicher zur Verfügung stehenden Tests, die in Schulen und den extra zu diesem Zweck eröffneten Zentren vorgenommen werden können. „Bei uns wäre sowas sicherlich auch möglich. Wir beobachten zudem, dass die gesamte Szene wegen der ganzen Feilscherei mit Ordnungsämtern und weiteren Behörden zunehmend frustriert ist.“