Schwimmer leiden unter geschlossenen Bädern

In der Corona-Krise sind viele Sportler in ihren Trainingsmöglichkeiten stark eingeschränkt oder sogar zur Zwangspause verdonnert. Besonders hart trifft es die Schwimmer, seitdem kein Schwimmbad mehr geöffnet hat. So werden die Aktiven der SGW Iserlohn, die sich seit Monaten auf die verschiedenen Wettkämpfe vorbereitet haben, auf dem Leistungszenit vor den anstehenden Qualifikationen zu den diversen Meisterschaften komplett ausgebremst.

„Das ist für uns natürlich ganz bitter“, klagt Gerrit Koschmieder. Mit der Schließung des Seilerseebades schwanden die letzten vagen Hoffnungen des SGW-Trainers, wenigstens auf individueller Basis spezifische Anweisungen im Wasser umsetzen zu können. Das war bis dahin zumindest der Plan, denn zuvor wurde bereits das Vereinstraining komplett gestrichen. Dies sei für alle Verantwortlichen alternativlos gewesen, in erster Linie stehe die Gesundheit im Vordergrund. Im digitalen Zeitalter kommuniziert der SGW-Trainer jetzt über soziale Medien mit seinen Aktiven. „Sie bekommen regelmäßig Landtrainingspläne und ein Workout, damit sie sich zu Hause fit halten.“ Ausdauereinheiten im freien Gelände und intensives Krafttraining stehen auf dem Programm. „Wir müssen darauf achten, dass sich die Muskulatur nicht zu sehr zurückbildet.“ Das gelte insbesondere für die Topleute, die in Richtung NRW-Meisterschaften oder DM-Titelkämpfe gehen wollen. „Zuvor haben wir fünf- bis sechsmal im Höchstfall in der Woche trainiert, für sie bedeutet die aktuelle Lage eine große Ungewissheit“, sagt Koschmieder. Der Verband hat bis Ende Mai alle Wettkämpfe abgesagt. „Niemand weiß, wann es wieder losgeht. Die gesamte Terminplanung liegt brach.“ Sportliche Konkurrenzen werden vermutlich, wenn überhaupt, erst nach den Sommerferien wieder stattfinden. Allgemein leidet das gesamte Vereinsleben unter den Corona-Maßnahmen, offenkundig wird dies auch bei den Pflegearbeiten im Freibad zur Vorbereitung auf die Freiluftsaison. „Das ist irgendwie komisch, weil wir immer Abstand halten“, berichtet Koschmieder. Gleichwohl ist der traditionelle Eröffnungstermin am 1. Mai wohl kaum zu halten. Derweil steht er mit den meisten seiner Schützlinge im täglichen Austausch und geht davon aus, dass der harte Kern der Leistungsschwimmer nach der Zwangspause schnell wieder auf Kurs ist.

Pläne können längst nicht mehr eingehalten werden

„Einige Nachwuchsschwimmer werden aber bestimmt große Schwierigkeiten bekommen, wieder in den normalen Ablauf zu kommen. Schwimmen ist einfach der übelste Trainingssport, das geht nur über Kilometer im Wasser.“ Nach seinen Planungen wären die Aktiven jetzt im Hochtempobereich unterwegs, hätten am Feinschliff der Technik sowie an den Basics wie Starts und Wenden gearbeitet. Die Aktiven der SGW hängen in diesen schweren Zeiten also wie viele andere Sportler völlig in der Luft. „Es ist für alle eine Herausforderung“, weiß Koschmieder und hofft, dass irgendwann der Alltag einkehrt. Bis dahin kann er weiter nur fiktive Trainingspläne schmieden.