Seilersee-Sportplatz fein herausgeputzt

Mit 5:1 triumphierte Fußball-B-Kreisligist VfK Iserlohn am 1. März daheim über den VfR Lasbeck-Stenglingsen. Eine Woche später war im Inceptum-Stadion dann wirklich Schicht. Der ebenfalls am Seilersee spielende Bezirksligist Sinopspor Iserlohn unterlag dem FSV Gevelsberg 1:3. Danach brach die Coronakrise endgültig übers Land herein und sorgte für einen nie dagewesenen und teilweise bis heute anhaltenden Stillstand. Doch beim VfK krempelte man Anfang April die Ärmel hoch. Dass auf der Anlage „tote Hose“ herrschte, wurde zum Anlass genommen, kräftig auszumisten und der sportlichen Heimat im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Anstrich zu verpassen.

Die Liste mit den umgesetzten Maßnahmen, die Jörg Hafner, Vorsitzender der Fußballabteilung, aufzählt, ist lang: „Wir haben den Unterstand der Tribüne gestrichen, unter unserem Unterstand eine Sitzecke eingerichtet, das Vereinsheim und das Treppenhaus renoviert, einen weiteren Carport gebaut und für mehr Grün auf der Anlage gesorgt. Bei allen Tätigkeiten haben wir natürlich die geltenden Bestimmungen eingehalten. Es waren nie mehr als drei Leute gleichzeitig auf der Anlage.“

Abteilungsleiter Hafner lobt Tatendrang und Kreativität

Wäre der VfK wenige Kilometer weiter östlich beheimatet, wäre der Zutritt gar nicht möglich gewesen – die Stadt Hemer hat ihre Sportplätze verschlossen und teilweise versiegelt. Um die Verschönerungen zu realisieren, war in mehrfacher Hinsicht Kreativität gefragt, denn kosten durfte die Aktion praktisch nichts. Hafner ist froh, dass Sponsoren – trotz der Krise wurden drei neue Partner gefunden – und die Stadt die Farbe bezahlt haben, und dass mitten in dieser Zeit in Schwerte ein Schrebergarten aufgelöst wurde. „Von dort haben wir kleine Bäume und eine Hecke geholt.“

Kreativität legten die Mitglieder vor allem bei der Gestaltung der Sitzecke an den Tag. Denn die besteht aus 36 Euro-Paletten, die zu Bänken und Tischen verbaut wurden. „Mark Steinbrink, Spieler unserer zweiten Mannschaft, hat sie dann mit der Farbpistole bearbeitet“, schildert Hafner. Angetan war er in besonderem Maße auch vom Arbeitseifer der Jugendleiterin Anja Bormann. „Sie hat sich mit vielen Ideen eingebracht und unermüdlich den Pinsel geschwungen.“ So kam unter anderem der weiße „VfK“-Schriftzug auf den nun in Blau gehaltenen Unterstand der kleinen Tribüne, unter der es jetzt auch Sitzgelegenheiten aus Paletten gibt.

Obwohl sich auf der Platzanlage schon viel verändert hat, sind noch nicht alle Ideen umgesetzt. Die Terrasse zwischen Vereinsheim und Spielfläche soll ab Mitte Juni noch erweitert werden und die „tote Zone“ zwischen Vereinsheim und Umkleidekabine ihren Schmuddelcharakter verlieren.

Seit längerer Zeit ist geplant, dass in diesem Sommer der Kunstrasen ausgetauscht wird. Auch die Ersatzbänke sollen erneuert werden. Jörg Hafner ist sich bewusst, dass das „Inceptum-Stadion“ in seinem neuen Glanz eigentlich nicht zu einem B-Kreisligisten passt. „Wir wollen ja aus dieser Liga, können aber im Moment nicht spielen“ sagt er augenzwinkernd. „Nein, im Ernst: In dieser Saison ging es darum, dass sich die Jungs finden. Aber wenn es wieder los geht, peilen wir auf jeden Fall die Kreisliga A an. Die Mannschaft bleibt zusammen, und ganz ehrlich: Niemand möchte auf Dauer B-Liga spielen.“