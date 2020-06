Seit dem Restart wieder regelmäßig gefordert

Iserlohn. Der Letmather Schiedsrichter Bastian Börner ist wahlweise als Assistent an der Linie oder am Bildschirm im Einsatz.

Bastian Börner, Referee aus dem Fußball-Kreis Iserlohn, pfiff am 16. September 2019 sein letztes Spiel, die Regionalliga-Partie zwischen der im Insolvenzverfahren befindlichen SG Wattenscheid und Alemannia Aachen. Vor der Corona-Krise war er noch als Assistent im Zweitliga-Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und SV Wehen Wiesbaden aktiv. Nun kam der 33-jährige Letmather nach dem Restart im Profibereich erstmals wieder zum Einsatz.

Per E-Mail wurde Bastian Börner von Michael Fröhlich, sportlicher Leiter im DFB-Schiedsrichter-Elite-Bereich, in Kenntnis gesetzt. Unter der Leitung von Guido Winkmann (Kerken) stand er beim Zweitliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Holstein Kiel (3:1) als Assistent an der Linie.

Intensives Trainingsprogramm und Hygiene-Richtlinien

„Die Vorbereitung stand ganz im Zeichen der Hygiene-Richtlinien. Sieben Tage vor dem Spiel erfolgte die Corona-Initial-Testung auf dem Terrain von Borussia Dortmund“, erklärte der IT-Projekt-Manager, der seit März das für alle Schiedsrichter aufgestellte Trainingsprogramm, u. a. im Letmather Waldstadion, eisern befolgt.

Nach negativem Befund musste Börner, dessen Arbeitgeber ihm genügend Freiräume zur Ausübung seines Hobbys lässt, einen Tag vor dem Spiel zum finalen Corona-Test an die Castroper Straße fahren. Auch die Körpertemperatur wurde dort gemessen, überwacht vom Hygiene-Beauftragten des VfL Bochum. Weil es innerhalb von 24 Stunden keine Nachricht gab, stand einem Einsatz nichts mehr im Weg.

90 Minuten vor dem Anpfiff erfolgte noch der „Video-Check“, dann zogen sich die vier Schiedsrichter in einer großen Kabine um. „Jeder saß in einer Ecke, da gab es ausreichend Abstand untereinander“, stellte Börner klar.

Der Zeitplan sah folgenden Ablauf bis zum Anpfiff vor. Nach der Ausrüstungs-Kontrolle, die mit Mund- und Nasenschutz von den Assistenten vorgenommen wurde, gingen die Spieler von Holstein Kiel um 19.23 Uhr auf den Rasen. Zwei Minuten später waren die Kicker des VfL Bochum an der Reihe. Nach der Gedenkminute, die zuletzt für die Corona-Opfer abgehalten wurde, rollte der Ball. „Mit der fairen Partie hatten wir keine Probleme. Ohne Zuschauer im Stadion fehlen einfach die großen Emotionen“, merkte Börner an. Noch in der Kabine füllte der vierte Offizielle den Spielbericht online aus. Und nach jedem Spiel gibt es selbstverständlich ein Feedback mit einem Schiedsrichter-Coach- bzw. Beobachter.

Ruhiger Nachmittag bei Heidenheim gegen Aue

Sein zweiter Einsatz führte Bastian Börner in den „Kölner Keller“, wo für die Spielbeobachtung zwei getrennte Räume für die erste und zweite Liga zur Verfügung stehen. Die Arbeitsplätze sind durch Plexiglaswände getrennt. Ab 13.30 Uhr verfolgte er zusammen mit Tobias Stieler, seit 2014 auf der FIFA-Liste notiert, als Video-Assistent mit wachsamen Augen die Zweitliga-Partie zwischen dem FC Heidenheim und Erzgebirge Aue. „Das war eine ganz entspannte Sache, wir brauchten nicht ein einziges Mal einschreiten, die Kollegen vor Ort haben alles richtig gemacht“, berichtete Bastian Börner, der in Kürze schon seinen dritten Einsatz erwartet.

Ob dieser als Assistent an der Seitenlinie oder aber wieder im „Kölner Keller“ erfolgt, wo am Pfingstsonntag in zwei weiteren Räumen die zeitgleich angesetzten Zweitliga-Duelle zwischen Dynamo Dresden und VfB Stuttgart sowie Hamburger SV gegen SV Wehen-Wiesbaden überwacht wurden, das wird in Kürze geklärt.