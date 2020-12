Seit März ist auch im Sport nichts mehr normal

Iserlohn Ein Rückblick unter Corona-Gesichtspunkten auf das heimische Sportjahr

Die dunklen Wolken waren bereits aufgezogen. Corona-Schreckensmeldungen kamen aus China, und die ersten Hotspots gab es auch schon in Deutschland. Am 7. und 8. März lief in heimischen Gefilden das letzte komplette Sportwochenende. Montags wurde zwar noch bekräftigt, dass es weitergehe, doch am Mittwoch, den 11. März folgten generelle Absagen von Eishockey bis Handball. Dessen ungeachtet trug Rollhockey-Bundesligist ERG Iserlohn noch tags darauf das Nachholspiel gegen Düsseldorf aus. Im Nachhinein war dieser 4:1-Sieg das wohl für längere Zeit letzte Erstligaspiel der Iserlohner, die im Sommer ihr Team aus der ersten Liga zurückzogen.

Nachdem die Deutsche Eishockey-Liga am 12. März als erste das vorzeitige Ende der Saison bekanntgab, übten sich andere Fachverbände zunächst einmal im Verschieben. Die westfälischen Fußballer gingen in eine zunächst bis zum 19. April verhängte Zwangspause. Am 17. März beendeten die Basketballer in der ProB die Saison, die Amateure folgten am 20. März. Am Tag zuvor wurde die Eissporthalle geschlossen. Training in der Gruppe war fortan in jeder Form untersagt.

Welche Konsequenzen der längst verhängte Lockdown auch für die heimischen Profis hat, wurde deutlich, als die Kangaroos am 20. März Kurzarbeit beantragten. Unverdrossen glaubten dagegen die Kegler noch an eine reguläre Beendigung der Saison und setzten sich eine Frist bis zum 1. Mai. Volleyballer und Tischtennis-Cracks agierten konsequenter und brachen ihre Spielzeiten ab.

Ein wenig vorschnell schien dann die Entscheidung des Deutschen Tennisbundes am 8. April, die Mitte Juli startenden Bundesliga-Saisons abzusagen, was auch den TC Iserlohn in der 2. Bundesliga betraf. Mittlerweile ist klar, dass es vermutlich die einzig richtige Konsequenz war.

Rund einen Monat nach Beginn des Lockdowns mit seinem Sportverbot legte die NRW-Landesregierung ein Hilfsprogramm für Sportvereine auf, während einzelne Sportverbände ihre Abbruchszenarien konkretisierten. So hielt der HTV Hemer auch als Schlusslicht die Oberliga, während der TV Lössel in die Landesliga aufrückte. Zwei Tage später, am 22. April, präsentierte die Bundesregierung ihr Hilfsprogramm für Profivereine, von dem nach einigem Hin und Her auch die Drittligisten profitieren sollten.

Ein weiterer, weitaus konkreterer Lichtblick für die Mehrzahl der Sportler war die Freigabe der Sportplätze am 7. Mai. Drei Tage später kürte der Rollsportverband Remscheid zum Deutschen Meister der Damen. Serienmeister ERGI schaut in die Röhre. Ambitioniert erschien derweil der Saisonstart im Amateur-Tennis am 8. Juni, der jedoch auf kleiner Flamme geschah, weil viele Teams verzichteten.

Am 19. Mai nahmen schließlich die Leichtathleten u.a. vom LAZ Iserlohn das Training wieder auf. Fünf Tage später folgten auch die Basketballer, allerdings unter scharfen Hygienevorgaben. Tags darauf vermeldeten die Iserlohn Roosters einen Gehaltsverzicht der Profis. Derweil nahm die Taekwondo-Leistungsgruppe des TKD Center Iserlohn ebenso wie die Schwimmer das Training wieder auf, und am 7. Juni kehrte auch Skaterhockey-Klub IH Samurai in die Heidehalle zurück.

Nach schier endlosen Diskussionen über einen Saisonabbruch und dessen Ausgestaltung bekam Borussia Dröschede am 9. Juni endlich Gewissheit, wieder in der Westfalenliga zu sein. Absteiger gab es im Fußball am Ende der Saison ohnehin nicht. Ein Meilenstein war, dass ab dem 14. Juni fast ohne Einschränkungen trainiert werden durfte.

Etliche Sportarten schoben ihren Saisonstart zu diesem Zeitpunkt schon weit nach hinten. Die Handball-Jugend sollte beispielsweise erst am 1. November starten. Das Ende der Bundesliga-Zugehörigkeit verkündete die ERGI am 24. Juni zunächst für die Herren und wenig später auch für die Damen, was sicher auch ein wenig der Corona-Problematik geschuldet war.

Ein echter Lichtblick und ein Schritt zu mehr Normalität war schließlich das erste Testspiel im Fußball, bei dem Bezirksliga-Neuling SV Deilinghofen/Sundwig am 5. Juli Neuenrade empfing. Eine Woche später sahen bereits 100 Zuschauer das 3:0 des SVD/S gegen Langscheid. Grundsätzlich wurde festgelegt, dass die Fußballer am 5./6. September starten.

Um eine Eishockey-Saison zu ermöglichen, legten Verband und Vereine am 15. Juli ein Hygienekonzept vor. Knapp einen Monat später folgten auch die Kangaroos. Ohne Doppel wird der Tischtennisverband seine Saison austragen. Die Fußballer beschließen derweil, dass es im Winter keine Hallenturniere geben wird. Die DEL tut sich schwer mit ihrem Termin für den Saisonstart am 13. November.

Am 16. Oktober ist Borussia Dröschede von einer coronabedingten Spielabsage betroffen. Der TuS Hordel muss in Quarantäne. Vier Tage später wird eine Maskenpflicht für Besucher von Sportveranstaltungen erlassen. Konsequent agiert der Westdeutsche Basketballverband und verschiebt den Saisonstart auf Anfang Januar. Die Lauftreffs des TuS Iserlohn und des SC Hennen sagen unterdessen ihre Silvesterläufe ab, und die Handballer unterbrechen Ende Oktober ihre Saison.

Ähnlich läuft es in anderen Sportarten. Und wer nicht rechtzeitig unterbricht, wird vom Teil-Lockdown am 2. November vor vollendete Tatsachen gestellt. Geisterspiele gibt es fortan für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, die lediglich im ersten Heimspiel gegen Düsseldorf 250 Besucher in die Halle lassen durften. Ein Livestream ist fortan die einzige Direktverbindung mit der Öffentlichkeit.

Am 19. November beschließt der Tischtennis-Verband als erster Konsequenzen und lässt nur eine halbe Saison spielen. Die Leichtathleten sagen ihre Hallensaison ab. Zwei Tage zuvor haben sich die Roosters endgültig entschieden, an einer ausgedünnten DEL-Saison teilzunehmen, die für sie am 23. Dezember in Krefeld startet. Außer Basketball und Eishockey sind alle anderen Sportarten nach Verschärfung des Lockdowns unterbrochen. Wie lange, wird das neue Jahr zeigen.