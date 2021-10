SGW überzeugt bei NRW-Meisterschaften

Iserlohn. Bei den NRW-Meisterschaften haben die Talente der SG Wassersport Iserlohn neue Bestleistungen und sogar einen neuen Vereinsrekord erzielt.

Bei den NRW-Meisterschaften im Schwimmen haben die Talente der SG Wassersport Iserlohn neue Bestleistungen und sogar einen neuen Vereinsrekord erzielt. Die Titelkämpfe unseres Bundeslandes, die am vergangenen Wochenende stattfanden, waren auf zwei Austragungsorte verteilt: Die Jahrgänge 2002 bis 2006 (weiblich) und 2002 bis 2005 (männlich) starteten in Bochum-Querenburg, die Jahrgänge 2007 bis 2009 (weiblich) und 2006 bis 2009 (männlich) in Wuppertal. SGW-Coach Sven Schröter betreute die älteren Jahrgänge, sein Trainerkollege Gerrit Koschmieder übernahm in Wuppertal die Verantwortung.

SGW-Trainerduo mit Leistungen zufrieden

Julia Krüger erreichte in Bochum über die 100m Brust eine Zeit von 1:19,77 Minuten, blieb damit erstmals unter der Marke von 1:20, verbesserte ihre bisherige Topzeit um fast zwei Sekunden und setzte gleichzeitig auch einen neuen Vereinsrekord. Die SGW-Schwimmerin belegte in dieser Disziplin den sechsten Platz. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis, weil Julia auch gerade den Fokus auf die Schule setzt und wir den Trainingsumfang etwas reduziert haben, dafür aber mehr intensivere Einheiten hatten“, schildert Schröter. Und dieser Plan ging mit der neuen Bestzeit über 100m und auch mit weiteren guten Platzierungen auf: Über 50m Brust landete die SGW-Schwimmerin mit 35,89 Sekunden auf Platz sieben und verpasste nur um vier Zehntel eine Bronzemedaille. Über 50m Schmetterling belegte Krüger mit 32,13 Sekunden Rang zehn.

Auch für die jüngeren Jahrgänge in Wuppertal lief es gut: Deniz Arlt schwamm bei allen Starts in seiner Spezialdisziplin Freistil persönliche Bestzeiten. „Das ist schon beeindruckend stark gewesen“, sagte Trainer Koschmieder. Über 50m schlug Arlt als Elfter mit einer Zeit von 27,43 Sekunden an. Über 100m Freistil erreichte Arlt mit 1:01,14 Minuten den elften Platz, über 200m Freistil belegte er den zwölften Rang (2:16,36 Minuten). „Da ist auch noch Entwicklungspotenzial, wir werden im Training gezielt an weiteren Verbesserungen arbeiten“, sagt Coach Koschmieder.

Für das zweite SGW-Talent in Wuppertal lief das Comeback nach einer Verletzung nicht optimal: Pia Jost hatte sich kürzlich einen Bänderriss zugezogen und nicht das erforderliche Trainingspensum absolvieren können. Jost ging aber trotzdem über die 50m Schmetterling an den Start, musste aber in der zweiten Hälfte des Rennens dem hohen Tempo und den fehlenden Trainingseinheiten Tribut zollen. Mit einer Zeit von 37 Sekunden blieb die Schwimmerin fünf Sekunden hinter ihrer Bestzeit. „Der Start war ein Versuch, danach haben wir Pia aus allen Wettbewerben zurückgezogen“, reagierte Koschmieder als verantwortungsvoller Trainer.

Zunächst hatte die SGW noch überlegt, das bei den NRW-Meisterschaften gestartete Jungjahrgangs-Duo auch für die Ende des Monats in Berlin stattfindenden Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu melden. Doch da Jost noch längst nicht ihre Bestform erreicht hat und Deniz Arlt für die kommende Saison aufgebaut werden soll, wird die SGW auf eine Meldung für die nationalen Titelkämpfe in der Hauptstadt verzichten. „Wir wollen unsere Talente aufbauen und stärken. Der Blick richtet sich auf die nächste Saison“, verdeutlicht Koschmieder.

Trainingslager in Innsbruck startet am Sonntag

Das Hauptaugenmerk beim traditionellen Trainingslager in Innsbruck, das am kommenden Sonntag startet, liegt entsprechend auf der Grundlagenausdauer und Technik. Insgesamt 16 SGW-Schwimmerinen und Schwimmer inklusive der Trainer reisen in die Alpenrepublik, werden schon am Sonntag im Olympiabad die erste Einheit absolvieren. „Wir haben unsere Leistungen über die Saison ausgewertet und festgestellt, dass wir uns noch beim Start und auch in der Unterwasserphase sehr deutlich verbessern können“, schildern Schröter und Koschmieder, wo sie den Hebel ansetzen wollen. Eingeplant sind täglich zwei Einheiten von etwa 90 Minuten im Wasser, dazu auch Übungen im Kraftraum. Neben dem sportlichen Programm gehören Aktivitäten in der Bergwelt dazu: „Wir wollen auch den Teamgeist stärken“, sagt Koschmieder – zum Beispiel mit einer Wanderung auf 2000 Meter Höhe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe