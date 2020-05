Skepsis vor geplantem Neustart

Wenn bei der Lockerung der Corona-Regeln der Sport ins Visier genommen wurde, dann stand Tennis stets in der ersten Reihe. Abstandsregeln einzuhalten, ist im Einzel schließlich kein echtes Problem. Daher war es auch keine Überraschung, dass nach der am letzten Mittwoch verfügten Freigabe des Sports im Freien in den Vereinen schnell wieder reger Trainingsbetrieb herrschte. Aber es soll sehr bald auch wieder um Punkte gehen.

Das Präsidium des Westfälischen Tennisverbandes hat Leitlinien für die Meisterschaftsrunde im Sommer festgelegt, die er als „Übergangssaison 2020“ bezeichnet. Die Serie soll von der Westfalenliga an abwärts auf Basis der bereits eingeteilten Gruppen und Ligen sowie der angepassten Terminplanung am 8. Juni starten. Es werden die Meister und Aufsteiger ermittelt, die Wertung für die Leistungsklassen sowie die DTB-Rangliste kommen uneingeschränkt zum Tragen. Der Abstieg wird jedoch in allen Ligen ausgesetzt, und auch abgemeldete Mannschaften behalten die Ligazugehörigkeit für die Saison 2021.

Meister werden gekürt, Absteiger soll es nicht geben

Bis zum 20. Mai können Vereine ihre Erwachsenen-Mannschaften, die wegen der derzeitigen Situation nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, ohne Sanktionen zurückziehen. Weil die Jugend-Mannschaften erst nach den Sommerferien beginnen, gilt hier der Abmeldungszeitraum 1. bis 12. Juni. Zudem bietet der WTV den Vereinen die Möglichkeit, Begegnungen im beiderseitigen Einverständnis flexibel bis zum 27. September zu verlegen und vom Spielplan abzuweichen.

Seit Montag läuft auf den Tennisplätzen am Seilerblick der Betrieb des TC Iserlohn, auch in der Halle wird wieder trainiert, und es können Trainerstunden gegeben werden. Dem ersten Schritt zur Normalität muss nach Überzeugung von Trainer Jim Anwar aber nicht zwingend der Einstieg in die Meisterschaftsrunde folgen. Er verweist auf geschlossene Umkleiden und Duschen, auf Gedränge auf den Anlagen, wenn dort mehrere Mannschaften zusammenkommen.

Überdies müsse geklärt werden, wie man zu den Auswärtsspielen fahre. Sitzen mehr als zwei Personen in einem Pkw? Anwar weiter: „Bei uns werden sicher keine bezahlten Spieler auflaufen, weil wir dafür gar kein Geld haben. Das wird eine Hobbyrunde.“ Beim TCI will man nun die Meinung aller Mannschaftsführer einholen und dann bekannt geben, in welchen Ligen und Altersstufen man startet.

Bernd Söhnchen, Vorsitzender des TC Letmathe, hat zur Übergangssaison eine klare Meinung: Er hält wenig von diesem Plan, der seiner Ansicht nach mit einer „zu heißen Nadel“ gestrickt worden ist. Ob sich so auch der Verein positioniert, wird sich zeigen. „Am Mittwoch treffen wir uns online zu einer Vorstandssitzung, außerdem werden wir das Thema noch mit den Mannschaftsführern besprechen.“

Große Zweifel an einem funktionierenden Spielbetrieb

Söhnchen missfällt, dass einige Spiele vor den Ferien ausgetragen werden sollen, und einige danach. „Dann gibt es bereits Vereine, die gar nicht teilnehmen wollen, und es sollen nur Einzel, aber keine Doppel gespielt werden. Wie soll das funktionieren? Es weiß doch zudem niemand, worauf man sich verlassen kann. Wenn die Reproduktionszahl weiter steigt, wird sowieso alles abgeblasen.“

Skepsis klingt auch aus den Worten von Bernd Volkmer, Vorsitzender des TC Lössel-Roden. „Wir sind zwar alle froh, wieder auf den Platz zu können, aber zu Punktspielen sind die Meinungen geteilt.“ Im Verein werden nun die Mannschaftsführer ausloten, ob sie genügend Akteure zusammenbekommen, um einen Start zu wagen. Er berichtet von Mitgliedern, die unbedingt wieder spielen wollen und anderen, für die das derzeit nicht in Frage kommt. Auch in der Altersstufe 60+, die als Risikogruppe gilt, sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Volkmer bringt einen anderen Aspekt ins Spiel: „Mannschaftssport ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Man sitzt nach dem Spiel zusammen, und auch diejenigen, die nicht zum Einsatz kommen, sind am Platz. All das ist nicht möglich, und das wiegt schwer.“

Auch Volker Grabowski, Koordinator im Tenniskreis, ist wenig begeistert von der geplanten Meisterschaftsserie. „Alle sind froh, dass wieder Tennis gespielt werden kann. Aber ich hätte mir auch einige Turniere ab Juli vorstellen können.“ Grabowski hat Verständnis für jeden Verein, der jetzt einen Rückzieher macht und gibt zu bedenken, dass der Verband nicht alles entscheiden kann. „In Menden beispielsweise hat das Ordnungsamt verfügt, dass auf jedem Platz nur zwei Leute stehen dürfen.“