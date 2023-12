So dicht standen Iserlohns Wasserballer vor der Sensation

Iserlohn Vor der Partie eigentlich chancenlos, boten Iserlohner Oberliga-Wasserballer Bundesligist Düsseldorf bis in die Schlusssekunden Paroli.

Normalerweise liegen gerade im Wasserball zwischen dem Spielniveau in Bundesliga und Oberliga sportliche Welten. Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Und so standen die Wasserballer der SGW Iserlohn am Samstagabend gegen den Düsseldorfer SC ganz dicht vor einer Riesenüberraschung.

Wasserball-DSV-Pokal, 2. Runde: SGW Iserlohn - Düsseldorfer SC 13:14 (1:2, 4:5, 4:4, 4:3). In einer an Dramatik kaum noch zu überbietenden Schlussphase hatten die Iserlohner Oberliga-Wasserballer beim Stand von 13:14 den letzten Angriff. Iserlohns Trainer Andreas Hiltmann nahm eine Auszeit und brachte mit Sebastian Treeck einen zusätzlichen Feldspieler für Torwart Marius Stuff, um in Überzahl doch noch das Unmögliche möglich zu machen. Doch Artur Knaubs Wurf klatschte mit der Schlusssirene nur gegen die Latte des Düsseldorfer Gehäuses. Damit brachte der haushohe Favorit seinen hauchdünnen Vorsprung glücklich über die Ziellinie und rettete sich in die nächste Pokalrunde.

„Dennoch war bei meinen Jungs kaum Enttäuschung zu spüren, schließlich hatten sie eine Superleistung geboten und Düsseldorf an den Rand des Ausscheidens gebracht“, freute sich auch Andreas Hiltmann über die Vorstellung seines Teams.

SGW Iserlohn bot Bundeligisten Kampf auf Augenhöhe

Von Anfang an boten die Iserlohner dem Bundesligisten einen Kampf auf Augenhöhe. „Wir haben heute unsere eigenen Fehler minimiert. Das hatte ich vor der Partie als wichtigste Voraussetzung gefordert, um die Partie gegen einen normalerweise klar überlegenen Gegner möglichst lange offen zu gestalten“, so Hiltmann. Und seine Spieler folgten der Marschroute ihres Trainers. Sie kämpften sich mehrfach nach Zwei- oder Drei-Tore-Rückständen wieder erfolgreich heran und hatten so schließlich in der Schlussminute sogar noch das Fünfmeter-Werfen ganz dicht vor Augen.

SGWI: Krake, Stuff; Adelt, Knaub (4), Treeck (2), Hillebrand (3), Meier (1), Wiesemann (1), Christophery (1), König, Papajewski, Kampe, Tobi (1).

