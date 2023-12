So dominierte der HTV Hemer einen schwachen Aufsteiger

Hemer Hemers Coach Bosko Bjelanovic hatte vor der Partie davor gewarnt, die SG Ruhrtal zu unterschätzen. Doch seine Sorgen waren unbegründet.

Eine Szene war bezeichnend für das einseitige sportliche Spektakel, das die Handball-Fans am Samstagabend im Grohe-Forum erlebten: In den ersten zehn Minuten der Partie Aufstiegskandidat gegen Neuling versuchte Gästetrainer Frank Moormann an der Seitenlinie noch verzweifelt, Anweisungen an seine bereits in der Anfangsphase dem höheren Tempo des HTV ausgelieferten Spieler zu geben, dann ließ er die Demontage seiner SG Ruhrtal nur noch emotionslos über sich ergehen.

Handball-Verbandsliga: HTV Hemer - SG Ruhrtal 46:16 (26:10). „Wir wussten ja vorher, dass es hier brutal schwer werden würde. Der HTV-Kader ist einfach deutlich besser als unserer, in dem sich Spieler befinden, die vor fünf Jahren noch in der Kreisliga spielten und für die die Verbandsliga jetzt das größte sportliche Abenteuer ihres Lebens ist“, so Moormann in der anschließenden Pressekonferenz mit Erklärungsversuchen.

SG Ruhrtal wie das Kaninche vor der Schlange

Auf dem Parkett präsentierten sich seine Spieler von Beginn an wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Ruhrtaler Angreifer wirkten gegen eine kompakte HTV-Abwehr, die den Gästen kaum Lücken präsentierte, völlig überfordert. Und wenn doch mal ein Wurf durchkam, konnten sich die Hemeraner auf ihr erneut starkes Torwart-Duo Bock/Wizy verlassen.

Im Angriff hatte Bosko Bjelanovic seine Jungs perfekt auf die unorthodoxe, offensive 4:2-Deckung eingestellt. Immer wieder konnte man sich in 1:1-Duellen durchsetzen und dann ungehindert ein Tor nach dem anderen werfen. Jonas Brieden, zweimal David Wizy und Yannick Spiekermann hatten das Torspektakel eröffnet und nach nur drei Minuten bereits auf 4:0 gestellt. Fast mühelos bauten die Hemeraner bis zur Pause den Vorsprung bereits auf 26:10 aus.

Nachwuchstalent Tom Hötger mit vier Toren

Nach der Halbzeit ging das muntere HTV-Torefestival munter weiter. Zweimal Spiekermann, Elias Lübbering, David Wizy und Janis Schroth schraubten das Ergebnis ohne jegliche Gegenwehr binnen weniger Minuten auf 31:10. Immer wieder kamen die Gastgeber nach leichten Ballgewinnen zu Tempogegenstößen und damit einfachen Treffern. Schnell konnte es sich Bosko Bjelanovic leisten, seine Leistungsträger zu schonen und allen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Besonders groß war der Jubel der HTV-Fans, als Nachwuchstalent Tom Hötger das Spielfeld betrat und sich schnell ebenfalls in die Torschützenliste eintrug.

Am Ende ließ es der HTV dann etwas gemächlicher angehen, sodass es nicht mehr ganz zu durchaus möglichen 50 Treffern reichte. Die Gäste, die es in dieser Verfassung sehr schwer haben dürften, die Klasse zu halten, wurden schließlich beim 46:16 von der Schlusssirene regelrecht erlöst.

