So dominierten Iserlohner Basketball-Talente das Kreisfinale

In der Iserlohner Matthias-Grothe-Halle wurde die Endrunde der Basketball-Kreismeisterschaften ausgetragen, für die sich zwölf Grundschulteams qualifiziert hatte. Am Ende durfte die Mannschaft der Oestricher Bartholomäus-Grundschule in Anwesenheit der ProB-Mannschaft der Iserlohn Kangaroos den großen Wanderpokal in Empfang nehmen.