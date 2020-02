So reisen die Roosters durch die Republik

Rund 600 Kilometer liegen Städte wie München und Straubing von Iserlohn entfernt, etwa 500 Kilometer sind es nach Schwenningen, die Rückfahrten kommen noch hinzu. Die Iserlohn Roosters haben in ihrem Mannschaftsbus weite Auswärtsfahrten zurückzulegen, die ihnen je nach Verkehrslage noch länger vorkommen können.

Wo immer das Team antreten muss – Gerd Korte bringt es hin. Dem 53-jährigen Schmallenberger gehört der 510 PS starke Setra-Doppeldecker des Typs 431 DT, mit dem er seit 2016 die Mannschaft durch die Republik fährt – daher auch das „HSK“-Kennzeichen. „Da steckt viel Liebe drin, schließlich handelt es sich um meinen eigenen Bus und um meine Firma“, sagt er an einem Samstagvormittag, während das Fahrzeug am westlichen Eingang der Eissporthalle am Seilersee steht und für eine Auswärtsfahrt beladen wird. Rund 1,5 Tonnen Material vom Trikot bis zur Schleifmaschine müssen mit.

Auch der Werkstatt-Besitzer fiebert mit dem Team

Geko-Reisen heißt sein Unternehmen, was weniger mit den exotischen Kriechtieren zu tun hat, sondern vielmehr für die Abkürzung seines eigenen Namens steht. Insgesamt fährt er die Profis seit fast sieben Jahren, zuvor waren die Young Roosters mit ihm unterwegs. Damit es auf den teils langen Fahrten keine bösen Überraschungen gibt, wird der Bus regelmäßig gewartet. Das übernimmt ein Freund Kortes, der Dortmunder Roy Sprenger, dessen Betrieb „EVO-Bus“ unter anderem auf Setra-Fahrzeuge spezialisiert ist. Dort kann Korte auch Mitten in der Nacht um Hilfe im Problemfall bitten. „Roy ist auch Roosters-Fan“, sagt er.

Kortes Busfahrer-Dasein reicht bis in die späten 80er Jahre zurück. „Ich hatte damals zwei Tage meinen Führerschein, dann ging es direkt nach Irland“, erinnert er sich. Damit ist Korte ein im wahrsten Sinne des Wortes erfahrener Mann. Und dieser Erfahrungsschatz ist immens wichtig. „Die Jungs müssen sich wohlfühlen, relaxen und runterkommen können, wenn sie mit mir unterwegs sind.“ Das funktioniert nur, wenn am Steuer jemand sitzt, der vorausschauend und gleichmäßig fährt. „Man darf sich die Touren nicht wie eine Klassenfahrt vorstellen. Vor allem auf den Heimfahrten nach den Spielen schlafen die Spieler, weil sie völlig erschöpft sind.“ Der eine oder andere legt sich auf seine mitgebrachte Matratze in den Gang. Ruckartiges Anfahren oder abrupte Bremsmanöver kämen nicht so gut an.

Dass er auch anders kann, bewies Korte kurz vor Saisonbeginn am Rande des Thialf-Cups in Heerenveen. Um als Team zusammenzuwachsen, besuchten sie eines Abends eine Kart-Rennbahn – ihr Busfahrer düste allen davon. „Da wussten die Spieler wo der Hammer hängt.“ Um den Komfort zu erhöhen, hat Korte seinen Bus umgebaut. Die Zahl der Sitzplätze hat er von 80 auf 60 reduziert, es gibt W-LAN, Fernsehen, eine Playstation, natürlich auch Kaffeemaschine, Mikrowelle und höhenverstellbare Tische. „Die hat nicht jeder in der DEL“, merkt er an. Die Tische dienen nicht nur dem Trainerteam, das sich nach den Spielen auch schon mal ans Sichten des Videomaterials macht. „Vor allem unsere Kanadier spielen gerne Karten.“

Vom Team hat er eine hohe Meinung. „Charakterlich sind die Jungs top, die haben Anstand und benehmen sich.“ Umgekehrt sieht es nicht anders aus. „Gerd ist der Wahnsinn, er macht wirklich alles für uns“, verrät Stürmer Daniel Weiß, der nach dem irren 7:5-Auswärtssieg Ende Oktober keine Ruhe fand und sich dann mit Korte ausführlich unterhielt. An Bord hat jeder seinen festen Platz. Der obere Bereich ist für die Spieler, unten sitzt das Team hinter dem Team, zu dem seit Jahrzehnten auch Betreuer Charly Kirchhoff gehört.

Sein angestammter Platz befindet sich direkt hinter dem „Vierer“ auf dem die Trainer sitzen. „Damit ich ihnen immer etwas ins Ohr flüstern kann“, scherzt Kirchhoff. Er war schon zu Zeiten dabei, als es noch ein Komfortmerkmal war, die Sitzlehne um zwei Zentimeter verstellen zu können. Trotzdem sei damals nicht alles schlecht gewesen. „Mittlerweile herrscht oft totenstille im Bus, was auch der neuen Technik geschuldet ist. An jedem Sitz gibt es eine 230-Volt-Steckdose, deswegen bin ich gespannt, wann wir einen Anhänger mit Mini-Kraftwerk brauchen.“

Matsumotos Hund ist ebenfalls schon mitgefahren

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde hin und wieder ein großer Fernseher mitgenommen, daran die Spielkonsole angeschlossen und aus den Eishockey-Cracks wurden virtuelle Fußballer – bis zur ersten Pause nach viereinhalb Stunden Fahrzeit. „Dann wurde der Fußball ausgepackt und auf dem Rastplatz gekickt.“ Ein Ball ist auch heute noch auf jeder Tour dabei – im Gegensatz zu Hunden. Tatsächlich hat es mal vor gar nicht allzu langer Zeit ein Yorkshire-Terrier an Bord geschafft. Kirchhoff erinnert sich noch, wie ein Spieler zu ihm kam und von eigenartigen Geräuschen berichtete. „Ich dachte der veräppelt mich“, schildert Kirchhoff, der dann doch mal nachschaute und in einer Tasche, die dem gerade erst verpflichteten Jon Matsumoto gehörte, den Vierbeiner entdeckte.