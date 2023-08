Basketball So sieht der Kangaroos-Fahrplan in der Vorbereitung aus

Iserlohn. In einer knappen Woche beginnen die Iserlohn Kangaroos ihre Vorbereitung auf die neue Basketball-Saison in der ProB und die hat es in sich.

Die Iserlohn Kangaroos starten am 14. August offiziell in die Vorbereitung auf die Spielzeit 23/24 der 2. Basketball Bundesliga. Die Waldstädter blicken auf eine ereignisreiche Off-Season zurück, in der einige Abgänge kompensiert werden mussten und neue Spieler verpflichtet wurden. Ein Leistungstest im Hemberg-Leichtathletikstadion markiert den Beginn einer intensiven Pre-Season.

Gleich acht Testspiele hat Headcoach Dennis Shirvan für die siebenwöchige Vorbereitung festgelegt, darunter auch Duelle mit ProA-Ligisten und einem luxemburgischen Erstligisten. Egal ob Krafteinheit im Fitnessstudio, Ausdauertest im Hembergstadion oder Individual-Einheiten mit Entwicklungscoach Toni Prostran – die Vorbereitung 2023 hat es in sich.

Erstmals seit 2018 im Trainingslager

Nachdem die Vorbereitung mit dem traditionellen Leistungstest offiziell startet, steht für die Iserlohner eine Woche intensiver Trainingseinheiten im heimischen Sauerland auf dem Programm. Im direkten Anschluss daran reist die Mannschaft gemeinsam Richtung Luxemburg und absolviert dort – erstmals wieder seit 2018 – ein dreitägiges Trainingscamp. Ziel der ersten Woche ist es, die vielen Neuzugänge optimal in das Mannschaftsgefüge einzugliedern, daher wird es neben dem harten Training auch verschiedene Maßnahmen zur Teambildung geben.

Nach einer weiteren Trainingswoche in der Waldstadt steht dann am 26. August der erste Test auf dem Plan, mit dem Heimspiel gegen die Regionalligamannschaft des neuen Jugend-Kooperationspartners BBA Hagen. Daraufhin folgt am 29. August das traditionelle Vorbereitungsspiel zwischen den Kangaroos und Phoenix Hagen, in diesem Jahr jedoch nicht in der Matthias-Grothe-Halle, sondern zu Gast beim ProA-Ligisten.

Als Höhepunkt der Vorbereitung gilt die große Saisoneröffnungsfeier am 2. September anlässlich des 65. Jubiläums der Basketballabteilung und der zehnten Saison in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Im Rahmen dieser Feier empfangen die Kangaroos die Baskets Paderborn aus der ProA.

Darauf folgen die ersten Tests gegen ProB-Ligisten. In zwei Auswärtsspielen sind die Waldstädter zunächst bei den Dragons Rhöndorf zu Gast und treten anschließend in Köln bei den RheinStars an. Danach stehen zwei Heimspiele in der Matthias-Grothe-Halle auf dem Plan: Das Derby gegen die ENBaskets aus Schwelm sowie das mit Spannung erwartete Duell mit dem luxemburgischen Erstligisten BBC Sparta Bertrange. Zum Abschluss testen die Kangaroos dann beim Regionalligisten TuS Hamm Stars.

Test von verschiedenen Line-ups

Headcoach Dennis Shirvan: „Die größte Herausforderung wird sein, die vielen neuen Jungs optimal in die Mannschaft einzubauen. Wir werden verschiedene Line-ups testen, um zu schauen, welche Spieler am besten miteinander harmonieren. Grundstein einer jeden Vorbereitung ist natürlich das Fitnesslevel- Wir möchten, dass alle Spieler topfit und mit voller Leistungsfähigkeit in die neue Saison gehen.“ Bei all der intensiven Arbeit gelte es zudem auch darauf zu achten, die Spieler nicht zu sehr zu belasten und für ausreichend Erholung und Ruhephasen zu sorgen. „Wir werden einen guten Mix aus Teambuilding, harter Arbeit und Erholungsphasen finden und das Team optimal für die kommende Spielzeit vorbereiten.”

Die Testspiele:

26. August, 19.30 (H):

Is. Kangaroos - BBA Hagen

29. August, 19 (A):

Phoenix Hagen - Is. Kanga.

2. September, ab 14.30 (H): Saisoneröffnungsfeier in der Matthias-Grothe-Halle

2. September, 17.30 (H):

Is. Kang. - Baskets Paderborn

6. September, 19 (A):

Dragons Rhöndorf - Is. Kang.

9. September, 19 (A): RheinStars Köln - Is. Kang.

13. September, 19 (H):

Is. Kang. - Baskets Schwelm

16. September, 17 (H):

Is. Kangaroos - BBC Sparta Bertrange (Luxemburg)

23. September, 18 (A):

Hamm Stars - Is. Kangaroos

