So soll die Revanche der Iserlohn Kangaroos gelingen

Iserlohn Der Stachel des 80:89 gegen Schwelm saß tief bei den Iserlohn Kangaroos, doch jetzt bietet sich die Chance der schnellen Revanche.

Die Rückrunde in der ProB und das Sportjahr 2024 beginnen für die Iserlohn Kangaroos gleich mit einem echten Knaller-Duell: Denn am Samstag steht um 19.30 Uhr Teil zwei des ewig jungen Derbys gegen die EN Baskets Schwelm auf dem Programm. Erst am vergangenen Spieltag kurz vor Weihnachten trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. In einer stimmungsvollen Matthias-Grothe-Halle sahen die Zuschauer ein packendes Duell, welches die Gäste aus Schwelm am Ende knapp mit 89:80 für sich entschieden. Die Kangaroos sind nun auf Wiedergutmachung aus und wollen in der Schwelm Arena die Revanche. Headcoach Dennis Shirvan: „Wir wollen das Ding unbedingt mit nach Iserlohn nehmen.“

Optimistisch macht Shirvan vor allem, dass inzwischen der Kader wieder fast vollzählig und fit ist. Ein Fragezeichen steht lediglich weiterhin hinter dem Einsatz des US-Amerikaners Travis Henson. „Travis ist zwar wieder ins Training eingestiegen, ob es aber bereits für einen Einsatz gegen Schwelm reicht, entscheiden wir kurzfristig.“

Schwerpunkt im Training lag auf Fokus und Konzentration

Doch dass die Iserlohner auch ohne ihren „Go-to-Guy“ den Baskets durchaus Paroli bieten können, haben sie im Hinspiel über weite Strecken bereits bewiesen. „Wir müssen lediglich von Beginn an voll fokussiert sein und dürfen nicht wieder einen so schlechten Start hinlegen wie im Hinspiel“, fordert Iserlohns Coach. Dementsprechend lag ein Schwerpunkt in den vergangenen Trainingseinheiten auch auf eben jenem Fokus und der vollen Konzentration über 40 Minuten. „Denn nachdem wir uns im Hinspiel zurückgekämpft hatten, verhinderten am Ende einige Unkonzentriertheiten und Flüchtigkeitsfehler, dass wir uns für den großen Kampf auch belohnen konnten.“

Darum blickt Shirvan auch durchaus mit Optimismus und Vorfreude auf das Derby-Rückspiel: „Ich denke, es wird wieder eine stimmungsvolle, ausverkaufte Halle mit einer heißen Derby-Atmosphäre geben. Die Schwelmer werden natürlich motiviert und mit Rückenwind ins Spiel gehen, doch wir sind absolut entschlossen, wie in der Vorsaison als Sieger die Arena zu verlassen.“

EB Baskets Schwelm - Iserlohn Kangaroos

Samstag, 19.30 Uhr, Schwelm-Arena

Kader: Ziring, Kordel, Mpacko, Ladine, Konradt, Marei, Groh, Almstedt, Pavljak, Dahmen, Uzoma, Treichel; fraglich: Henson

Letzte Spiele: Schwelm: 89:80 Iserlohn (A), 95:83 Bernau (H) - Iserlohn: 80:89 Schwelm (H), 64:86 Rist Wedel (A); Saison 2022/23: 64:85 (H), 85:84 (A).

