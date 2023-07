So starten die Iserlohn Kangaroos in die Saison 2023/24

Iserlohn. Die 2. Bundesliga ProB hat den Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Der Auftakt für die Iserlohn Kangaroos ist vielversprechend.

Die 2. Basketball-Bundesliga ProB hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Die Iserlohn Kangaroos starten dabei mit zwei Heimspielen gegen die BSW Sixers sowie Neuling Rostock Seawolves II. Von den ersten sechs Saisonspielen bestreitet das Team von Headcoach Dennis Shirvan gleich vier in der heimischen Matthias-Grothe-Halle. Außerdem wird das Derby gegen die EN Baskets Schwelm als „Weihnachts-Game“ am 23. Dezember ausgetragen, ehe die Kangaroos im neuen Jahr dann gleich im ersten Spiel zum Rückspiel in Schwelm antreten müssen. Ein weiteres Highlight dürfte im Februar das Heimspiel gegen den Top-Favoriten Giants Leverkusen sein. cs

Die Hauptrunden-Termine der Iserlohn Kangaroos im Überblick:

1. Spieltag, Sa., 30. September

Is. Kangaroos - BSW Sixers (19.30)

2. Spieltag, Di., 3. Oktober

Is. Kang. - Rostock Seawolves II (17)

3. Spieltag, Sa., 7. Oktober

Itzehoe Eagles - Iserlohn (19.30)

4. Spieltag, So., 15. Oktober

Is. Kangaroos - TKS 49ers (17)

5. Spieltag, sa., 21. Oktober

Ibbenbüren - Is. Kangaroos (19)

6. Spieltag, Sa., 28. Oktober

Is. Kangaroos - LOK Bernau (19.30)

7. Spieltag, Sa., 4. November

BBG Herford - Is. Kang. (19.30)

8. Spieltag, Sa., 18. November

Is. Kangaroos - Womirstedt (19.30)

9. Spieltag, So., 26. November

Giants Leverkusen - Is. Kang. (16)

10. Spieltag, So., 3. Dezember

Berlin Braves - Is. Kangaroos (16)

11. Spieltag, Sa., 9. Dezember

Is. Kang. - RheinStars Köln (19.30)

12. Spieltag, So., 17. Dezember

SC Rist Wedel - Is. Kangaroos (16)

13. Spieltag, Sa., 23. Dezember

Is. Kang. - Baskets Schwelm (19.30)

14. Spieltag, Sa., 6. Januar

Baskets Schwelm - Is. Kang. (19.30)

15. Spieltag, Sa., 13. Januar

Is. Kang. - SC Rist Wedel (19.30)

16. Spieltag, So., 21. Januar

TKS 49ers - Is. Kangaroos (16)

17. Spieltag, Sa., 27. Januar

Is. Kanga. - Berlin Braves (19.30)

18. Spieltag, Sa., 3. Februar

SBB Wolmirstedt - Is. Kang. (18)

19. Spieltag, Sa., 10. Februar

Is. Kang. - Giants Leverkus. (19.30)

20. Spieltag, Sa., 17. Februar

RheinStars Köln - Is. Kang. (18)

21. Spieltag, Sa., 2. März

Is. Kangaroos - Ibbenbüren (19.30)

22. Spieltag, Sa., 9. März

BSW Sixers - Is. Kangaroos (18)

23. Spieltag, So., 17. März

Rostock Seawolves II - Is. Kang. (15)

24. Spieltag, Sa., 23. März

Is. Kang. - BBG Herford (19.30)

25. Spieltag, Sa., 30. März

LOK Bernau - Is. Kangaroos (19)

26. Spieltag, Sa., 6. April

Is. Kang. Itzehoe Eagles (19.30)



