So verlief das Duell HVE Ergste-Villigst gegen HTV Hemer

Schwerte In der Sporthalle Gänsewinkel wollten die Verbandsliga-Handballer des HTV Hemer ihre Erfolgsserie fortsetzen, um oben dran zu bleiben.

Die Verbandsliga-Handballer des HTV Hemer bleiben in der Erfolgsspur. Durch den 32:29-Auswärtserfolg bei der HVE Villigst-Ergste liegt das Bjelanovic-Team aktuell nach Pluspunkten gleichauf mit Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede.

Handball-Verbandsliga: HVE Villigst-Ergste - HTV Hemer 29:32 (15:13). In der engen Halle der Ruhrstädter brauchten die Hemeraner allerdings eine lange Anlaufphase, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Die erste Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe. Nachdem Wael Ben Youssef mit zwei schnellen Treffern die Ergster Führung gedreht hatte, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

HTV-Angriff in erster Halbzeit zu eindimensional

Die Gastgeber fanden immer wieder Lücken in der Hemeraner Defensive, während der HTV-Angriff zu eindimensional agierte. Gefahr ging in dieser Phase lediglich vom allerdings starken Wael Ben Youssef und Jonas Brieden aus, während man Kreisanspiele vergeblich suchte und auch die normalerweise starken Außenspieler auf Hemeraner Seite nicht genügend in Szene gesetzt wurden. Die Folge waren nicht nur ständig wechselnde Führungen, sondern am Ende eine nicht mal unverdiente Ergster Halbzeitführung (15:13).

In der Kabine hatte HTV-Coach Bosko Bjelanovic dann offenbar die richtigen Worte gefunden und seine Spieler wachgerüttelt. Denn die zeigten nach Wiederanpfiff ein anderes Gesicht. Zunächst jedoch verteidigten die Hausherren ihre knappe Führung bis zum 20:18 (38.). Dann bahnte sich jedoch die Wende im Spiel an, als der HTV durch Rechtsaußen Janis Schroths Treffer erstmals wieder die Führung zurückeroberte (21:22, 43.).

Dominik Bock mit starker Vorstellung im HTV-Gehäuse

Schließlich begann die stärkste Hemeraner Phase in der Partie. Hinten präsentierte sich die HTV-Abwehr jetzt deutlich stabiler, und wenn doch mal ein HVE-Angreifer frei zum Wurf kam, stand da ja noch Keeper Dominik Bock, der gleich mehrfach freie Würfe reaktionsschnell parierte. Im Angriff spielte das Bjelanovic-Team nun deutlich geduldiger und auch variabler gegen die 5:1-Deckung des Gastgebers und fand die richtigen Lösungen. Insbesondere Jonas Brieden war in den 1:1-Duellen nur noch selten mit fairen Mitteln zu stoppen und avancierte schließlich mit elf Toren zum Topscorer der Partie.

Bis zur 53. Minute setzten sich die Gäste mit vier Treffern in Folge auf 24:30 ab – die Vorentscheidung! In den letzten Minuten experimentierte Bosko Bjelanovic dann etwas, und es schlichen sich im Gefühl des sicheren Sieges einige Unkonzentriertheiten ein. Das nutzte Ergste noch für Ergebniskosmetik, doch der verdiente HTV-Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

