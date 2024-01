So verlief die U20-DM für Hemers Schachtalente

Die Talente des Schachvereins Hemer schlugen sich bei den nationalen U20-Mannschafts-Titelkämpfen in Magdeburg mit Platz 13 achtbar.

Bei den Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften in Magdeburg hat die U20-Bundesligamannschaft des Schachvereins Hemer den 13. Platz belegt.

Andreas Jagodzynski zieht zufriedenes Fazit

Da die bisherigen Gastspieler Benjamin Hofmann und Timo Stahlschmidt für die Endrunde noch nicht spielberechtigt sind, waren der 13-jährige Serdar Senel und der 14-jährige Lukas Jagodzinsky in die Mannschaft gerückt. An den Brettern eins bis vier spielten der NRW-U18-Meister von 2022 Timo Leonard, Fabian Trinh, die Frauenbundesliga-erfahrene Catriona Dartmann Aubanell sowie Alexander Poggemann. „In Anbetracht der beiden jungen Spieler an Brett fünf und sechs war das in Ordnung“, lautete das Fazit des SVH-Vorsitzenden Andreas Jagodzinsky.

Am erfolgreichsten verlief der zweite Turniertag mit Siegen über Katernberg und Chemnitz. In Runde sechs gelang ein weiterer Sieg gegen Gastgeber Magdeburg.

Timo Leonard überzeugt mit 4,5 Punkten aus sieben Partien

Besonders Hemers Spitzenspieler Timo Leonard überzeugte mit zwei starken Partien, die er gewinnen konnte. Er war mit Ausnahme der fünften Runde, als er dem Gegner in eine vorbereitete Variante lief, der erwartet starke Führungsspieler und erreichte mit 4,5 Punkten aus sieben Partien das beste Einzelresultat der Mannschaft.

Auch der erst 13-jährige Serdar Senel konnte am sechsten Brett mit drei Punkten bei seinem ersten Auftritt im Kreis der stärksten deutschen Mannschaften überzeugen. Für Fabian Trinh war es altersbedingt der letzte Einsatz als Jugendspieler.

