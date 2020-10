Iserlohn. Auch die Kegler stellen den Spielbetrieb ein.

Auch die Sportkegler reagieren auf die neueste Corona-Entwicklung und die entsprechenden Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene. Der Westdeutsche Keglerverband hat die sofortige Unterbrechung der Ligenspiel-Saison für Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Dies betrifft auch alle für das Wochenende angesetzten Spiele der Iserlohner Mannschaften.

Wie der WKV-Verbandssportwart und Iserlohner-Bundesligaspieler Raphael Kerkhoff auf der WKV-Homepage mitteilt, wird die Wiederaufnahme der Ligenspielsaison 2020/21 auf den 16. und 17. Januar 2021 terminiert. Eine Änderung bleibe jedoch vorbehalten, da Mitte Dezember noch einmal überprüft werden soll, inwieweit sich das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie bis dahin entwickelt hat. Darüber hinaus werden alle Meisterschaften 2021 (Bezirks-, Regions- und Westdeutsche Meisterschaft) abgesagt, da gegebenenfalls Termine für die Fortführung der Ligenspiel-Saison benötigt würden. Zudem wurden alle Pokalspiele abgesagt.

Unklar blieb zunächst die Austragung der Bundesligaspiele am Samstag. Ninepin-Sportleiter Jürgen Semler ging gestern Vormittag davon aus, dass die für Samstag angesetzte Partie von Ninepin 09 Iserlohn bei der SG Düsseldorfer Kegler in Absprache beider Vereine stattfindet. Später gab der Deutsche Schere Keglerbund in einer kurzen Eilmeldung auf seiner Homepage bekannt, das erweiterte DSKB-Präsidium habe beschlossen, den Spielbetrieb einschließlich des 31. Oktobers auf Weiteres auszusetzen. Die weitere Vorgehensweise, so heißt es, werde Thema einer Sportausschuss-Sitzung am 1. November sein.