Spannung vor dem Start in die digitale Welt

Es wird das erste Geisterspiel der Vereinsgeschichte sein, wenn die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos am Samstag die EN Baskets aus Schwelm in der Matthias-Grothe-Halle empfangen. Vor knapp elf Monaten war das anders, da war dieses Derby gegen den Erzrivalen kurz vor Weihnachten fast ausverkauft. Für Zlata Dahmen, die die Geschäftsstelle der heimischen Basketballer leitet, ist der Arbeitsaufwand ohne Publikum aber kaum geringer, lediglich die Aufgaben haben sich verändert.

Kernthema ist aktuell die Herstellung von Öffentlichkeit mittels Livestream. „Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht. Seit mehr als einem halben Jahr haben wir Gespräche geführt und die Angebote geprüft. Lange Zeit waren wir mit zwei großen Anbietern im Dialog, doch jetzt können wir eine eigene Lösung präsentieren“, so Zlata Dahmen.

Jonas Trettin, der auch das Ticketing der Iserlohner Korbjäger organisiert, zeichnet nun für die Übertragung der Spiele in die Wohnzimmer der Fans verantwortlich. „Das ist nicht nur ein materieller Aufwand, auch Manpower ist gefragt. Zwei Helfer sowie eine kleine Regie ist erforderlich, wenn der Livestream präsentiert wird.

In langen Diskussionen ging es zuletzt auch darum, ob das Angebot kostenpflichtig oder -frei sein wird. „Wir haben uns entschieden, den Stream kostenfrei ohne Bezahlschranke anzubieten“, macht Zlata Dahmen deutlich. Andere Vereine würden fünf Euro pro Übertragung verlangen, doch die Philosophie der Kangaroos sei eine andere. „Im Rahmen des Streams können auch unsere Werbepartner präsentiert werden, zudem bitten wir unsere Fans darum, das #BackToTheRoos-Ticket zu kaufen, um uns zu unterstützen. Wir setzen hier auf die Solidarität und bemühen uns um einen respektvollen Umgang mit unseren langjährigen Fans.“

Bereits im Frühjahr habe man für die Play-downs ein solches Angebot geplant, doch der Lockdown habe diese Pläne durchkreuzt. Die Zeit habe man nun genutzt, um den Markt zu sondieren. „Wir wollten das immer schon machen, jetzt haben wir es realisiert. Es ist aber erst der Anfang eines viel größeren Projekts. In diesem Zusammenhang erinnert Zlata Dahmen auch noch einmal an den Start des Online-Ticketverkaufs. „Auch das war anfangs erst neu, jetzt ist es die Normalität.“ Und dass auch andere Vereine in Visionen denken, belegt das Beispiel Rostock. Noch in der ProB stellte der Klub einen hauptamtlichen Mitarbeiter ein, der ausschließlich für den Ticketverkauf zuständig ist. „Das haben viele belächelt, heute zahlt sich das beim mittlerweile in der ProA spielenden Klub aus.

Für das Iserlohner Spiel am Samstag gegen Schwelm ist der Bedarf an Helfern logischerweise etwas geringer. Rund 15 Personen werden für den Hallenaufbau und die Umsetzung der Hygienevorgaben benötigt. Bei einem Heimspiel unter normalen Bedingungen sind es rund 30 Helfer, die anpacken. Fünf davon organisieren das Essen für 60 bis 80 VIP-Gäste, weitere fünf das Catering für die Zuschauer in der Halle. Noch einmal fünf Personen sorgen dafür, dass die Besucher zu ihren Plätzen gelangen. Zudem überwachen einige Security-Mitarbeiter das Treiben in der Halle.

Livestream ersetzt dasLive-Erlebnis nicht

Die sind diesmal im Derby gegen Schwelm ebenfalls nicht dabei, weil das Verbot von Zuschauern in der Halle rigoros durchgesetzt werden muss. „Der Aufbau ist da nicht ganz so umfangreich, weil beispielsweise die Tribüne nicht ausgefahren wird“ verrät Zlata Dahmen. Umso mehr ist sie gespannt auf die Feuertaufe in der digitalen Welt für die Kangaroos. „Jetzt besteht die Möglichkeit, das ganze sinnvoll zu nutzen. Grundsätzlich kann das aber nicht die für uns so wichtigen Zuschauereinnahmen ersetzen“, macht sie noch einmal klar.

Aber gerade im Monat November, in dem die Iserlohner gleich drei Heimspiele haben, sei man darauf angewiesen, den Kontakt zu den Fans zu pflegen und daheim präsent zu sein. „Natürlich ist das Live-Erlebnis eines Basketballspiels durch nichts zu ersetzen, dennoch können wir uns ein vernünftiges Nebeneinander von Hallenbesuch und Livestream vorstellen“, so Zlata Dahmen.