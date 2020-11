Spielen und Siegen im Namen der Roosters

Die Nachricht, dass die Iserlohn Roosters mit dem Iserlohner eSports Club kooperieren, sorgte zuletzt für Aufruhr. „Ganz ehrlich: Wir haben schon damals, als wir uns gegründet haben und zunächst als Burrito Brothers angetreten sind, darauf geschielt“, gesteht Daniel Kosdei.

Er gehört zu einem Trio, das den eSports Club erst im vergangenen Jahr gegründet hat. Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl mehr als verdreifacht. Zehn junge Männer sind mittlerweile dabei, exakt die Hälfte von ihnen lebt in Iserlohn, Hemer und der näheren Umgebung. Je ein weiteres Mitglied kommt aus Düsseldorf, Krefeld, Wolfsburg, Berlin und der Schweiz. Sechs von ihnen sind im Einsatz, wenn ein Spieltag ansteht. Dann wird die Playstation angeworfen, sich auf einem Server angemeldet, die jeweils aktuellste Version der Eishockey-Simulation „NHL“ geladen. Die Gegner handhaben es genauso, und dann kann es auch schon losgehen.

Jeder Teilnehmer steuert einen Spieler, es gibt lediglich eine Reihe, gewechselt wird also nicht. „Bei uns ist es so, dass die Spieler wieder an Kraft gewinnen, wenn sie über das Eis gleiten.“ Darüber muss auch Kosdei schmunzeln. Gespielt wird auch nicht komplett in Echtzeit, sondern über dreimal vier Minuten. „Nur das Powerplay und Unterzahlspiel dauert tatsächlich zwei Minuten.“ Das überschaubare Zeitfenster führt dazu, dass das Rückspiel direkt im Anschluss an das erste Aufeinandertreffen ausgetragen wird. „Aber danach ist man richtig ausgelaugt, dann geht nichts mehr“, beschreibt er den Zustand seiner Konzentration.

Die Iserlohn Roosters eSport, wie sie seit dieser Saison heißen, sind in zwei Ligen unterwegs: In der ECL neo, die Mitte November begonnen hat, und in der der Aufstieg von der untersten vierten Liga in die dritte Liga angestrebt wird, sowie in der im Januar startenden GCL. Dort gehören sie der zweiten Liga an. Auf ECL-Ebene sind Klubs aus ganz Europa unterwegs, die GCL beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. In der ECL gelang angesichts von zwei Siegen und zwei Niederlagen aus vier Spielen, was momentan Platz sieben von zehn Teams entspricht, ein durchschnittlicher Start. Aber das Feld liegt noch eng beieinander. Zudem kann man bereits am morgigen Abend in die Play-off-Region springen. Es stehen zwei Vergleiche mit den 5th Line Heroes aus Finnland an. Beginn des ersten Spiels ist um 20.30 Uhr, um 21 Uhr beginnt das Rückspiel.

In beiden Ligen wurden die Iserlohner zuletzt Fünfter, was jeweils zur Play-off-Teilnahme berechtigte. Dort kam allerdings in der ersten Runde das Aus. Trotzdem verbuchten drei Spieler aus dem Iserlohner Team persönliche Erfolge: Der Schweizer Michael Brechbühl, der Hemeraner Marvin Fischer und Kosdei gehörten zu den 30 besten Scorern, Fischer und Kosdei platzierten sich sogar in den Top 20.

Hoffnung auf neue Spieler durch die Kooperation

Den Anspruch, künftig höherklassig unterwegs zu sein, haben beide Kooperationspartner. Kosdei ist zuversichtlich, dass das klappt. „Die Roosters wollen für unsere Aktivitäten werben. Vielleicht wird dadurch der eine oder andere auf uns aufmerksam, der zwar gerne das NHL-Spiel spielt, aber gar nicht weiß, dass es organisierte Mannschaften und den Ligenbetrieb gibt.“ Selbstverständlich dürfen auch Frauen mitspielen. Doch Kosdei warnt: „Wir müssen auch dann spielen, wenn wir vielleicht mal keine besonders große Lust haben. Der ,Zocker‘ kann auch mal zwei Wochen die Kiste ausgeschaltet lassen.“

Für die eSportler kommt derartiges nicht in Frage. Dreimal pro Woche wird trainiert, hinzu kommen die Meisterschaftsspiele. Und am Ende des Tages stößt man erst zum eSports Club, wenn Kosdei grünes Licht gibt. Auf dem Eis ist er der Kapitän und daneben auch Manager des Clubs. „Christian Hommel hat mal gesagt, dass meine Arbeit seiner schon sehr nahe kommt.“ Beide halten Ausschau nach Spielern, die das Team weiterbringen, und sie müssen auch mal Spielern nahelegen, den Verein zu verlassen.

Auch die Organisation des Spiel- und Trainingsbetriebs läuft über ihn. Spieler, die auf der Suche nach einem neuen Verein sind, tummeln sich in einer speziellen Community, von dort aus können sie zum Tryout eingeladen werden und ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen. „Entscheidend ist aber der Charakter des Spielers. Ein Stinkstiefel zieht auch bei uns das gesamte Team herunter, das ist wie auf dem echten Eis, und tatsächlich kommen die Aufgaben einem echten Managerjob sehr nahe.“ Doch leben kann Kosdei davon nicht – anders als viele Gleichgesinnte, die im eSports Fußball unterwegs sind.

Dennoch erlebt die Branche einen immensen Aufschwung. Kosdei berichtet von einem knappen Dutzend neuer Teams, die für die Saison 2021 im deutschsprachigen Raum gemeldet haben, europaweit gehen mehr als 70 neue Teams an den Start. „In Hannover, Herford und Deggendorf wurden bereits eSports-Abteilungen in den örtlichen Klubs gegründet.“ Auch in Iserlohn ist es deshalb nicht ausgeschlossen, dass der eSports Club eines Tages zu einer Abteilung der Roosters wird.