Iserlohner Radballer wollen Spielpraxis auf höchstem Niveau

Iserlohn. Neu formiertes Radball-Duo des RC Pfeil startet ohne Druck in die neue Bundesliga-Saison.

Die 1. Radball-Bundesliga startet heute in die neue Saison: Für den RC Pfeil Iserlohn gehen Max Petsching und Daniel Endrowait auf Erfahrungstour. „Die beiden sollen Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln. Es ist eine ideale Situation, weil es in dieser Saison keinen Abstieg gibt. So können sich Max und Daniel optimal einspielen und aufeinander abstimmen“, sagt Heiko Cordes, der Vorsitzende des RC Pfeil, der vor Beginn der Corona-Pandemie selbst noch für den Verein in der Bundesliga gespielt hatte, nun aber kürzer tritt.

Zum Start der Serie geht es für das Pfeil-Duo an diesem Samstag zum Spieltag nach Darmstadt, drei Partien sind angesetzt: das NRW-Derby gegen RSC Blitz Schiefbahn und die Duelle mit RV Hechtsheim und RVW Naurod. Zunächst war noch eine vierte Partie gegen die RSG Ginsheim angesetzt, doch der Gegner kann aus Verletzungsgründen keine Mannschaft aufbieten. Als Spielort ist Darmstadt ausgewählt worden, da der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) als Organisator des Spielbetriebes generell die Austragung der Spieltage an neutrale Ausrichter vergeben hat.

Nachdem die Spielzeit 2019/20 frühzeitig und ohne Wertung abgebrochen wurde, erwartet Cordes auch in diesem Jahr keine Normalität für die Hallenradsportler. In einer auf drei Spieltage verkürzten Runde, in der jedes Team einmal gegen jede andere Mannschaft antritt, statt jeweils in Hin- und Rückspiel, wird auch diese Spielzeit ohne Absteiger durchgeführt.

Saisonziel beim Pfeil-Duo: „Lernen und besser werden“

Rein sportlich könnte das Iserlohner Duo die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaft erreichen - realistisch ist das aber nicht. „Wir werden auf jeden Fall zur WM fahren“, erklärt Daniel Endrowait, „allerdings nur als Zuschauer. Die Karten haben wir bereits gebucht. Für uns kann das Saisonziel nur Lernen und besser werden heißen“, so der Routinier weiter.

Zur WM-Qualifikation: Für Siege in der Bundesliga und bei den Final-Five-Turnieren sammeln die Vereine Punkte, die Mannschaft mit den meisten Punkten darf bei der WM starten. „Das muss nicht der Deutsche Meister sein, es zählt die konstante Leistung über die Saison“, erläutert Heiko Cordes das System.

