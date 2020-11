Sport an der Basis vermisst die Perspektive

Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern weiß man zwar, mit wie vielen Personen man in den nächsten Wochen zusammenkommen darf, wo groß die familiäre Weihnachtsgesellschaft werden kann und welche Feuerwerksbegleitung zur Silvesterparty erlaubt ist. Aber wie es um die Dauer des geltenden Lockdowns für den Sport an der Basis bestellt ist, bleibt weiterhin ungewiss.

Seit Anfang November sind Amateur-, Freizeit- und Breitensportler zum Homeoffice verpflichtet worden, und wie lange das noch anhält, kann niemand sagen. Aber hätten nicht die Sportler - wie natürlich auch die Betroffenen in anderen Bereichen - allmählich einen Anspruch auf eine Perspektive? Diese Frage haben wir Experten gestellt, die sich von Amts wegen intensiv mit den Belangen des Sports beschäftigen.

„Ich bin da die falsche Ansprechpartnerin, das ist Sache der Länder“, sagt Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses. Dass der Sport beim Corona-Gipfel kein Thema war, könnte auch daran liegen, dass es dem Deutschen Olympischen Sportbund nicht gelungen ist, sich ausreichend Gehör zu verschaffen.

Klare Vorgaben für den Sport erst Ende Dezember?

Für den Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Iserlohner Stadtsportverbandes, Thorsten Schick, wäre es das falsche Signal, über mögliche Lockerungen im Sport zu reden, wenn gleichzeitig weitere Kontaktbeschränkungen beschlossen werden. Er selbst ist gerade von einer Corona-Infektion genesen und hat am Mittwoch die Quarantäne verlassen können. „Auch wenn ich keine schlimmen Symptome hatte, so führt das doch zu einer differenzierten Sichtweise.“ Und weiter: „Wenn es darum geht, Kontakte herunterzufahren, kann man keinen Vereinssport erlauben. Aber für mich steht fest, dass Öffnungen für den Kinder- und Jugendsport Priorität haben müssen, wenn die ersten Lockerungen erfolgen.“ Schick erinnert daran, dass es der NRW-Landesregierung ausgesprochen schwer gefallen sei, den Nachwuchssport in der Gruppe zu untersagen. „Deshalb dürfte es damit auch wieder losgehen.“

Und wann könnte das sein? Der Abgeordnete erwartet nicht vor Ende Dezember klare Vorgaben der Politik für den Sport. Schließlich wird nicht damit gerechnet, dass vor Beginn der zweiten Januarhälfte die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes realistisch ist. „Und niemand stellt sich derzeit hin und gibt bekannt, was in vier Wochen erlaubt sein soll und was nicht.“ Er verweist auch darauf, dass es im Sport keine einheitliche Position gebe. „Als nach dem ersten Lockdown die Lockerungen kamen, ging das einigen Vereinen zu schnell, andere wiederum hätten sich größere Schritte gewünscht.“

Thorsten Schick mahnt jedenfalls weiter Geduld an. „Angesichts der aktuellen Infektionslage ist es nicht realistisch, dass schon am 2. Januar wieder kontaktfreies Jugendtraining möglich ist.“

Als Stadtsportverbandsvorsitzender in Hemer pflegt Klaus-Peter Uhlmann engen Kontakt zu den Vereinen und vernimmt deren Sorgen. „Im Moment halten sie noch still, aber viele fürchten einen Mitgliederschwund. Wenn die Kommunikation mit den Mitgliedern wegbricht, wie das in den letzten Wochen passiert ist, dann hat das Folgen.“ Uhlmann kritisiert, dass beim Corona-Gipfel keine Perspektiven aufgezeigt wurden. „Jetzt wird auch die Böllerdiskussion mit Corona verknüpft. Und das ist offenbar wichtiger, als sich darüber Gedanken zu machen, wie es mit dem Sport weitergeht.“

Nach seinem Eindruck wird der gesundheitliche Aspekt des Sporttreibens zu wenig beachtet. „Wenn soziale Kontakte stark beschnitten werden, dann kann das auch krank machen.“ Auch er hat sich Gedanken gemacht, wie im neuen Jahr der Wiedereinstieg in das Vereinstraining gelingen kann. „Volle Hallen sehe ich vorläufig nicht, aber in kleinen Gruppen muss es eigentlich im Januar unter Beachtung der Schutzmaßnahmen wieder losgehen.“

LSB hat Mitgliederschwund in den Vereinen ermittelt

Als Vorsitzender des Kreissportbundes nimmt Günther Nülle in diesen Zeiten fast täglich an einer Videokonferenz teil. Am Mittwoch stand „Sportplatz Kommune“ auf der Tagesordnung. Dass zeitgleich beim Corona-Gipfel der Sport kein zen-trales Thema war, überraschte ihn nicht. „Es ist eben so, dass sich die Mehrheit dafür interessiert, wie man Weihnachten und Silvester feiern kann.“ Lockerungen für den Dezember hatte er nicht erwartet, wohl aber Ideen, wie es danach weitergehen soll. Er betont, dass die Vereine eine Perspektive brauchen und verweist auf eine Umfrage des Landessportbundes, die einen Mitgliederschwund in den Vereinen von zehn Prozent ergab. „Kleine Vereine, in denen jeder jeden kennt, trifft das nicht so sehr wie die großen mit ihren eigenen Fitnessbereichen“, erläutert der KSB-Chef.

Er versichert dass es einen regen Austausch des LSB mit der Staatskanzlei gebe und intensiv über die Schritte zum Normalbetrieb debattiert werde. Er kann sich vorstellen, dass es je nach Infektionslage ein unterschiedliches Tempo in den Kreisen geben wird. „Aber ich weiß nicht, ob bei uns eine Kommune sagt, wir machen alles auf, während in der Nachbarschaft noch alles geschlossen bleibt.“ Nülle ist zuversichtlich, dass die Vereine schnell aktiv werden, wenn die Rahmenbedingungen feststehen. So wie der KSB selbst auch imstande wäre, die Winteredition von „Sport im Park“ ins Rollen zu bringen, wenn er denn darf. „Aber im Moment können wir einfach nur abwarten und uns damit trösten, dass man in der Kultur und auch in anderen Bereichen nicht besser dran ist.“