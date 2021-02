Sportler warten auf eine Öffnungsperspektive

Iserlohn. Wie die Rückkehr in die Normalität gelingen könnte, hat der Landessportbund in einem Stufenplan skizziert

Wann immer in den vergangenen Monaten über eine Modifizierung der Corona-Schutzverordnung diskutiert wurde, blieb der Sport außen vor. Auch bei der an diesem Mittwoch angesetzten Konferenz der Ministerpräsidenten dürfte das so sein, eine baldige Öffnung von Sportanlagen steht wohl kaum auf der Tagesordnung. Der Landessportbund NRW fordert nun mit Nachdruck Perspektiven für den organisierten Sport und hat einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem der Weg zurück in den Normalbetrieb skizziert wird. Die einzelnen Stufen sollen bei Erreichen eines bestimmten Inzidenzwertes in Kraft treten. Welcher Wert für welche Stufe gelten könnte, wird aber noch nicht dargelegt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Iserlohner Stadtsportverbandes, Thorsten Schick, kennt das Modell und warnt vor Hoffnungen auf baldige Lockerungen. „Der größte Handlungsbedarf ist jetzt im Bereich Schule und Kindergarten, um den Druck von den Familien zu nehmen. Den Sport sehe ich nicht beim ersten Schritt der Öffnungen.“ Schick gibt auch zu bedenken, dass die Schulen wohl nicht gleich für alle Jahrgänge geöffnet werden. „Und so lange kann man keinen Sport in Kleingruppen erlauben.“ Er räumt zwar ein, dass der Vereinssport Perspektiven brauche, warnt aber vor einem zu frühen Start. „Im Zweifel sollte man lieber etwas länger warten, um nicht Gefahr zu laufen, doch wieder schließen zu müssen. Denn ganz übel wäre ein dritter harter Lockdown.“

Kinder und Jugendliche sollten Vorrang genießen

Er hält landesweit einheitliche Regelungen für notwendig. „Wenn man im Münsterland beispielsweise niedrigere Inzidenzwerte hat als in Südwestfalen, geht es aus meiner Sicht nicht, in einer Region zu starten und in der anderen nicht.“ Schick warnt auch vor der möglichen Sogwirkung einer frühen Öffnung der Sportanlagen. „Das würde Begehrlichkeiten in anderen Bereichen wecken, so dass ein schlüssiges Gesamtkonzept wichtig ist.“

Für ihn ist klar, dass Kinder und Jugendliche Vorrang beim Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb haben müssen, und auch der Rehasport solle möglichst schnell wieder anlaufen können. „Aber es sollte dabei ein abgestimmtes Vorgehen aller Bundesländer geben.“

Klaus-Peter Uhlmann, der Vorsitzende des Hemeraner Stadtsportverbandes, begrüßt grundsätzlich die Überlegungen des LSB, hält es beim Blick auf das vorgestellte Modell aber für sinnvoller, die Stufen drei und vier zusammenzufassen. Er mahnt ganz dringend Signale für den Sport an und plädiert für die schnelle Öffnung der Außensportanlagen. „Man darf Vertrauen in die Vereine haben, dass sie den Übungsbetrieb verantwortungsvoll gestalten.“ Uhlmann weist auf eine bedenkliche Entwicklung in Hemer hin. „Laut Statistik des LSB hat es im letzten Jahr bei uns in der Stadt einen Mitgliederschwund von sieben Prozent gegeben. Wir müssen etwas tun, damit das nicht so weitergeht.“ Der Stadtsportverband plant nun eine digitale Werbekampagne und ruft dazu auf, die Mitgliedschaft im Sportverein gerade in diesen Zeiten aufrecht zu erhalten. Und Uhlmann betont die Bedeutung von Bewegung. „Nur den Geist zu schulen, reicht nicht. Bildung braucht Bewegung, und wir brauchen jetzt endlich konkrete Aussagen für den organisierten Sport.“

Für Günther Nülle, den Vorsitzenden des Kreissportbundes, ist die Kopplung von Schul- und Vereinssport notwendig. „Es kann ja nicht sein, dass Lehrer vormittags Schüler in der Sporthalle unterrichten, und dass diese Schüler nachmittags an gleicher Stelle keinen Sport in ihrem Verein betreiben dürfen.“ Das vom LSB vorgestellte Stufenmodell hält er für zu wenig differenziert und plädiert dafür, mit der ersten Stufe konsequent dort zu beginnen, wo der (noch nicht vorgegebene) Inzidenzwert erreicht ist. „Warum sollte man nicht in Kreisen mit niedrigen Werten wieder mit dem Sport anfangen dürfen?“

Nülle empfiehlt, auf das verantwortungsvolle Handeln von Übungsleiterinnen und Übungsleitern zu setzen. „Von denen will doch niemand, dass ein Sportler Schaden nimmt. Wir sollten ihnen vertrauen.“ Der KSB-Chef verspürt zunehmende Unruhe in den Vereine im Kreis, die jetzt auf Signale aus der Politik und auf eine erste Öffnungsperspektive warten. Aber aktuell ist damit wohl noch nicht zu rechnen.