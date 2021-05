Sportplatz-Suche in Iserlohn wird immer schwieriger

Iserlohn. Jeder weiß um die Notwendigkeit einer weiteren Anlage, aber niemand kennt ein geeignetes Grundstück.

Dieses Ergebnis hat der SPD weh getan: Mit 10:5 Stimmen ist ihr Antrag im Iserlohner Sportausschuss, den Untergrund des Sportzentrums Hemberg-Nordhang wegen des eventuellen Baus einer weiteren Sportfläche zu untersuchen, abgelehnt worden. Knapp einen Monat ist das jetzt her. Seitdem herrscht also Gewissheit darüber, welche Pläne nicht weiter verfolgt werden sollen. Wie jedoch der unter Normalbedingungen bestehende Engpass auf den vorhandenen Sportflächen behoben werden könnte, ist weiterhin unklar.

„Diese Frage stellen wir uns seit ungefähr zehn Jahren“, sagt Ralf Horstmann, Leiter des Sportbüros. Er ergänzt: „Es gibt dort keine Möglichkeit, eine weitere Spielfläche zu bauen.“ Vor diesem Hintergrund erscheint das recht deutliche „Nein“ aus dem Ausschuss nachvollziehbar. Aber die Argumentation der Politiker ging teilweise in eine völlig andere Richtung.

Untersuchung würde laut Grote kostenmäßig ausufern

Sie scheuten Gefahren durch die im Untergrund schlummernde, noch immer aktive ehemaligen Mülldeponie, deren exakte Lage unbekannt sei. Darauf hingewiesen, sprach Stadtbaurat Thorsten Grothe von einem Missverständnis. „Natürlich ist die Deponie im Altlastenkataster verzeichnet, wenn auch nicht auf den Quadratmeter genau. Wir wissen, dass sich die Deponie nicht über die Gesamtfläche des Bereichs Hemberg-Nordhang erstreckt, müssten aber den gesamten Bereich untersuchen. Und das würde die Kosten ins Astronomische steigen lassen.“ Auf die Frage, ob man am Hemberg bauen könnte, ohne in den Deponiekörper eingreifen zu müssen, antwortete Grote eindeutig mit „Nein“.

Damit hatten die Vorsitzende des Sportausschusses, Sylvia Patscher (SPD), und ihre Fraktion nicht gerechnet. „Uns wurde lediglich von Verdachtsflächen berichtet. Also war das der Strohhalm, an den wir uns geklammert haben. Es hieß, dass man mit relativ geringem Aufwand etwas hätte herausfinden können.“ Doch das ist nicht der einzige Punkt, der sie beschäftigt.

„Die Situation bleibt verfahren, denn leider hat die Mehrheit etwas abgelehnt, ohne eine Alternative vorgeschlagen zu haben. Und leider verfolgt man nur das Stadtzentrum, anstatt beispielsweise den Tennenplatz am Letmather Waldstadion umzubauen, zumal sich ja auch an der Parkplatzsituation etwas ändert.“ Niemand hat eine Fläche in der Hinterhand, auf der in absehbarer Zeit ein Sportplatz gebaut werden könnte. Marcus Tillmann (Grüne) gab damals einen Hinweis darauf, wie ein Schritt in diese Richtung aussehen könnte: „Man könnte doch Vorbehaltsflächen wie bei Feuerwehr-Gerätehäusern ausweisen, die geplant werden.“

Natürlich folgt auch der Landtagsabgeordnete Thorsten Schick die ewige Debatte, allein schon durch seine Funktion als Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Ein „Filetstück“ habe auch er nicht im Angebot, aber einen Wunsch: „Ich würde mir wünschen, dass bei zukünftigen Planungen, gerade wenn es um neuen Wohnraum geht, ein Sportplatz zumindest geprüft wird. Ich weiß, dass die Nähe eines Platzes zur Wohnbebauung ein nicht immer einfaches Thema ist, aber es ändert nichts daran, dass Bewegung wichtig ist.“ Und wenn Schick von solchen Überlegungen spricht, dann gilt das in erster Linie für das Iserlohner Zentrum.

„Dort leben 52.000 Menschen, es gibt aber nur vier Plätze, von denen die Rasenplätze nicht immer genutzt werden können. Im Iserlohner Norden gibt es drei Sportplätze für knapp 16.000 Einwohner, und in Letmathe haben wir mit dem Waldstadion, dem LionBSS-Stadion in der Grüne, dem Willi-Vieler-Stadion Oestrich, sowie den Plätzen in Lasbeck und Dröschede fünf Anlagen für gut 25.000 Einwohner.“

