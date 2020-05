Sportvereine nehmen Herausforderung an

Iserlohn. Die Rückkehr in den Alltag ist mit Hürden verbunden. Unterschiedliche Regelungen in Hemer und Iserlohn.

Die Sportwelt sieht nach knapp zweimonatigem Corona-Stillstand wieder Licht am Ende des Tunnels. Überwiegend mit Erleichterung haben die Funktionäre an der heimischen Basis die von der Landesregierung bekanntgegebenen Lockerungen zur Kenntnis genommen. Doch sich zurücklehnen und den Betrieb wieder anlaufen lassen, das können sie nicht so einfach – nicht die Ehrenamtler in den Vereinen und auch nicht die zuständigen Mitarbeiter in den Rathäusern.

Der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Hemer hat am Donnerstag eine acht Punkte umfassende „Vereinbarung zur Nutzung der städtischen Sportplätze“ auf den Weg gebracht, die ab Montag wieder geöffnet werden. Neben bekannten Regeln wie dem einzuhaltenden Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern und dem Verbot, die Dusch-, Wasch- und Gesellschaftsräume zu nutzen, verspricht die Stadt einmal täglich die Reinigung der Toiletten sowie der Kontaktflächen wie Türgriffe, Waschbecken oder Wasserhahn, und stellt Seife sowie Papierhandtücher zur Verfügung. Nach jeder Trainingseinheit sind Toiletten, Waschbecken und Türgriffe von dem jeweiligen Verein zu reinigen, Desinfektionsmittel stellt die Stadt ebenfalls bereit. Die Reinigung ist in einem ausliegenden Buch einzutragen und von einem Verantwortlichen zu unterschreiben.

Freude über Lockerungen bleibt nicht ungetrübt

Außerdem müssen die Vereine Anwesenheitslisten führen, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können und einen Beauftragten benennen, der die Einhaltung der Maßnahmen überprüft.

Die Regelungen gelten zunächst nur für die Sportplätze Ihmert und Westig, für den Ernst-Löwen-Platz in Deilinghofen und für das Felsenmeerstadion. Das Dammstadion ist ohnehin wegen Bauarbeiten nicht nutzbar und die öffentliche Sporthallen sind noch gesperrt. Grünes Licht gibt es dagegen für Sporthallen in privater Hand, wie sie der TV Landhausen nutzt, doch deswegen bricht der Vorsitzende Thomas Schaefer nicht gerade in Jubelstimmung aus. „Die Abstands- und Hygieneregelungen sind für uns die größten Herausforderungen. Wir müssen erstmal prüfen, ob unsere Halle überhaupt groß genug für 20 Personen unter diesen Voraussetzungen ist. Und was mache ich mit unseren Kinderturngruppen? Muss ich im Zweifelsfall drei Kinder wieder nach Hause schicken?“ Schaefer hält die Lockerung für verfrüht und in ihrer Ausgestaltung für überzogen.

Damit steht er keinesfalls alleine da. Georg Schebesta, Vorstandsmitglied des SC Hennen, ist bei dieser Thematik ebenfalls nicht ganz wohl, die großzügigen Lockerungen nach der Komplett-Stilllegung des Landes beäugt er mit Skepsis. „Ich hoffe, dass es gut geht. Aber wir sind dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie wir an die Sache herangehen. Alle Abteilungen scharren mit den Hufen.“ Ausformuliert ist das Konzept, das im Wesentlichen zum Inhalt haben wird, wann und von wem das Naturstadion genutzt werden soll, in der Kürze der Zeit noch nicht. Dort sollen nämlich auch die Breitensportler trainieren, die sich sonst in der Halle treffen. Möglicherweise werden sich Fußballer und Zumba-Gruppe den Platz teilen.

Klaus-Peter Uhlmann, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Hemer, begrüßt die Lockerung ausdrücklich, vor allem um den psychosozialen und körperlichen Folgen des Shutdowns entgegenwirken zu können. Auch mit der stufenweisen Wiederaufnahme des Betriebs kann er gut leben. „Wir hatten jetzt sechs Wochen Pause. Dadurch sind auch die Ehrenamtler, die dafür sorgen, dass ein Verein funktioniert, aus dem Tritt.“

Weil aber elementare Vorgaben bislang noch fehlen, kann der Sportliche Leiter der Leichtathleten des TV Deilinghofen, Christian Ritter, noch nicht sagen, wie die Rückkehr in den sportlichen Alltag aussehen wird. „Es steht zum Beispiel noch nicht fest, ob wir unsere Trainingszeiten behalten, oder ob es zu Verschiebungen kommt, weil eventuell Hallensportler auf unseren Platz ausweichen. Wir können also erst loslegen, wenn die Anforderungen klar sind.“ Auf eine Woche mehr oder weniger komme es nun auch nicht mehr an.

Tatsächlich werden die Trainingszeiten in Hemer neu vergeben, ihre Wünsche müssen die Vereine dem Fachdienst Schule und Sport melden, der dann die Termine vergibt. In Iserlohn bleibt es bei den gewohnten Zeiten, die Sportplätze sind offiziell wieder geöffnet, seitdem am Freitag eine E-Mail das Sportbüro verlassen und die Vereine erreicht hat. Dessen Leiter Ralf Horstmann erklärte, dass die Toiletten im bekannten Rhythmus gereinigt werden, Desinfektionsmittel jedoch nicht bereit gestellt werden können. „Sie sind zur Zeit schlichtweg nicht zu bekommen.“ Ein Konzept verlange die Stadt von den Vereinen auch nicht. „Nicht für eine Dauer von drei Wochen. Ab Ende Mai haben wir ja fast wieder den Normalzustand auf den Anlagen.“

Trainingsgruppen des LAZ werden erheblich verkleinert

Zu den Vereinen, die sich selbst Regeln für den Trainingsbetrieb auferlegen, gehört das LAZ Iserlohn. Trainer René Brune, der zudem das Ressort Leistungssport leitet, sieht die Leichtathleten gut aufgestellt. „Unser Konzept steht schon, wir werden es in diesen Tagen verabschieden. Es wurden von verschiedenen Stellen Leitlinien bereitgestellt, an denen wir uns orientiert haben. So hoffen wir, dass wir Anfang, spätestens Mitte der kommenden Woche wieder einsteigen können.“ Trainiert wird in Kleingruppen mit maximal fünf Aktiven pro Übungsleiter. „Sonst sind es 20“, sagt Brune.

Als einen „Silberstreif am Horizont“ bezeichnet Axel Kahl, Geschäftsführer des TuS Iserlohn, die nun eintretende Phase, die für den Verein aber auch eine Herausforderung bedeutet. Welche Abteilung kann wo wieder loslegen, welche muss sich noch gedulden? „Wir werden Teilnehmerlisten führen, um eventuelle Infektionsketten verfolgen zu können.“ Natürlich sollen Infektionen, die auf die Teilnahme am Trainingsbetrieb zurückzuführen sind, gar nicht erst vorkommen. Deswegen verpasst sich der TuS in einem allerersten Schritt Hygieneregeln.

