Springturnier des RV Hemer-Oese ohne Makel

Hemer. Der Veranstalter ist mit dem Ablauf hochzufrieden.

Die Mitglieder des Reitvereins Hemer-Oese blicken auf drei Tage zurück, die aus ihrer Sicht kaum perfekter hätten verlaufen können. Von Freitag bis Sonntag wurde an der Edelburg das Springturner ausgerichtet. Ramona Gräwe-Reich, die Vorsitzende des Vereins und am Wochenende auch Turnierleiterin, zog bereits am Samstag ein makelloses Zwischenfazit, das sie mit einer Ausnahme so stehen ließ. Zunächst wunderte sie sich nämlich über zahlreiche verunsicherte Anrufer, die wissen wollten, ob denn auch Zuschauer erlaubt seien. „Aber letztlich sind mehr gekommen als wir erwartet haben.“

Im Einsatz waren auch viele Vereinsmitglieder, die sich als besonders eifrig erwiesen. Noch am Sonntagabend begannen die Aufräumarbeiten, am Montag wurde der Rest erledigt. Für deren Engagement wird sich der Vorstand demnächst mit einem Grillabend bedanken, dann kehrt vorerst wieder Ruhe an der Edelburg ein. Kurz nach Beginn des neuen Jahres laufen dann erste Vorbereitungen auf das Springturnier 2022 an. „Dann stellt sich heraus, ob uns die Unternehmen weiterhin so toll unterstützen. Das muss ja im Budgetplan berücksichtigt werden.“ Auch aus rein wirtschaftlicher Sicht konnte Ramona Gräwe-Reich jetzt schon eine erste Turnierbilanz ziehen. „Rote Zahlen sind nicht dabei herausgekommen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe