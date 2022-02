In Iserlohn sind an diesem Donnerstag alle Sportstätten wegen der Unwetterwarnung gesperrt.

Unwetter Stadt Iserlohn sperrt am Donnerstag alle Sportstätten

Iserlohn. Das Sportbüro trifft Vorsichtsmaßnahmen wegen der Unwetterwarnungen.

Der Märkische Kreis veröffentlichte bereits am Mittwochvormittag eine Unwetterwarnung für den heutigen Donnerstag. Mit schweren Sturmböen und in Hochlagen sogar mit Orkanböen wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes und des Landeslagezentrums gerechnet. Das Sportbüro der Stadt Iserlohn reagierte prompt und sperrte für den heutigen Tag sämtliche Sportstätten im Stadtgebiet. „Das gilt für Sporthallen wie für Fußballplätze oder Schwimmbäder“, erläuterte Sascha Will vom Sportbüro. Der gesamte Trainings- und Spielbetrieb ist somit untersagt. Sollte das Unwetter über den Donnerstag hinaus andauern, ist eine Verlängerung dieser Vorsichtsmaßnahme nicht ausgeschlossen.

