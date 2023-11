Stadtsportverband sagt Hallenstadtmeisterschaft Hemer ab

Nichts wird es in dieser Wintersaison mit dem Budenzauber in Hemer.

Hemer Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Hemer ist abgesagt worden. Der SSV-Vorsitzende Klaus-Peter Uhlmann begründet die Entscheidung.

Paukenschlag in Hemer: Die Felsenmeerstadt wird im nächsten Jahr keinen Fußball-Hallenstadtmeister küren. Der Stadtsportverband (SSV) als Veranstalter hat das für Anfang Januar geplante Turnier im Grohe-Forum abgesagt, diese Entscheidung gab am Donnerstag der Vorsitzende Klaus-Peter Uhlmann bekannt und begründete sie: „Es hat sich bis heute kein neuer Beisitzer für den Bereich Fußball gefunden. Und alleine kann unser übriger Vorstand die Organisation nicht stemmen.“ Der bisherige Beisitzer Andreas Haun (SG Hemer) hatte sich bereits anlässlich der Neuwahlen zum SSV-Vorstand im April dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und dies auch zuvor angekündigt. Händeringend suchten Uhlmann und seine Mitstreiter nach einem Nachfolger, unter anderem wurden in diesem Zusammenhang mehrere E-Mails an die Vereine geschickt. Dabei sei laut Uhlmann auch deutlich auf den Schritt hingewiesen worden, der nun vollzogen wurde – dass es nämlich unter diesen Umständen keine Hallenstadtmeisterschaft geben kann. „Es gab vereinzelt vages Interesse, aber zu einem Engagement ist es letztendlich nicht gekommen.“ Die Buchung des Grohe-Forums ist bereits rückgängig gemacht worden.

Es hat sich bis heute kein neuer Beisitzer für den Bereich Fußball gefunden. Und alleine kann unser übriger Vorstand die Organisation nicht stemmen. Klaus-Peter Uhlmann, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Hemer

Ausrichter wäre wie in diesem Jahr der FC Hemer Erciyes gewesen. „Wir haben Erciyes in der Ausrichter-Reihenfolge leider einmal übersehen. Und nachdem der Verein die zurückliegende Stadtmeisterschaft so hervorragend hinbekommen hat, sollte er nochmal an die Reihe kommen“, begründet Uhlmann. Der Vorsitzende des B-Kreisligisten, Battal Ekinci, reagierte überrascht auf die Entscheidung des Stadtsportverbandes. Die Ausrichtung eines Turniers bedeutet für die Vereine zwar immer eine Menge Arbeit, verspricht aber wichtige Einnahmen. „Das Geld hätten wir gut gebrauchen können. Wir bauen uns ja gerade ein Vereinsheim aus Containern.“ Ekinci kündigte aber an, schnellstmöglich die Entscheidung des SSV intern bekannt zu machen und zu besprechen, um dann das Gespräch mit Uhlmann und seinen Mitstreitern zu suchen – in der Hoffnung, dass sich die Entscheidung kurzfristig noch rückgängig machen lässt.

