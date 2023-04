Stadtwerke Iserlohn suchen neue Heimat-Helden

Iserlohn. Die Stadtwerke Iserlohn kleiden bis zu 50 Nachwuchs-Sportteams neu ein. Zuvor sind aber Kreativität und Engagement gefragt.

Die Heimat-Helden-Aktion der Stadtwerke Iserlohn ist zurück. Coronabedingt ruhten Projekte wie dieses in den vergangenen drei Jahren, nun wird das besondere Engagement von Sportmannschaften aus dem Nachwuchsbereich, die in Nachrodt-Wiblingwerde oder Iserlohn zu Hause sind, wieder belohnt.

Bei der Suche nach den Heimat-Helden handelt es sich eigentlich um eine Trikot-Aktion. Mannschaften, die einen Beitrag für Umwelt oder Klimaschutz leisten, die benachteiligten Menschen eine Freude machen oder sich im Sinne des Allgemeinwohls engagieren, werden mit einem kompletten Satz neuer Spielkleidung belohnt.

Beschaffung von Trikots ist nicht Aufgabe eines Trainers

Mike Kowalski, Event und Sponsoringchef der Stadtwerke Iserlohn, erklärt und bewirbt die Aktion seines Arbeitgebers nicht nur, er weiß aus eigener Erfahrung, wie wertvoll es für die Akteure in den Vereinen ist, Unterstützung auf diesem Gebiet zu erhalten. „15 Jahre lang war ich selbst Trainer im Jugendbereich der Handballer des TV Schwitten. Deswegen weiß ich, dass sich Trainer um die sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen kümmern sollten, anstatt sich den Kopf darüber zerbrechen, wie die Trikots für die neue Saison beschafft werden können.“

50 komplette Sätze sind in der Verlosung – 20 mehr als bei der bislang letzten Aktion dieser Art, die im Frühsommer 2019 beworben wurde. Dass die Ankündigung nun zeitlich deutlich vorgezogen wurde, hat einen Grund: „In vielen Sportarten steht das Saisonende bevor. Es ist deswegen einfacher, nach dem letzten Spiel oder Wettkampf auf die klassische Trainingseinheit zu verzichten, und die Zeit stattdessen für eine gute Tat aufzubringen. Es muss sich ja auch nicht um eine einmalige Aktion handeln. Vielleicht entwickelt sich daraus ja eine lange Kooperation.“

Bei den guten Taten ist Ideenreichtum gefragt

Teams, die sich einen neuen Trikotsatz sichern möchten, haben nun bis Mittwoch, 10. Mai, Zeit, ihre Idee den Stadtwerken mitzuteilen. Dort werden alle Vorschläge geprüft, und sofern sie auch für gut befunden werden, erfolgt die Zusage des Versorgungsunternehmens bis Montag, 15. Mai. Danach haben die Mannschaften bis Montag, 19. Juni, Gelegenheit dazu, ihre Idee umzusetzen, zu filmen, und über einen individuellen Link hochzuladen. „Die Videos sollten eine Länge zwischen 45 und 90 Sekunden haben“, sagt Kowalski, der sich jetzt schon auf „50 geile Geschichten“ freut. Es liegt auf der Hand, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen hoffen, dass ihnen nicht 50 Mal eine Müllsammelaktion im Wald präsentiert wird. Unweigerlich denkt er dabei noch mal an seine Zeit in Schwitten zurück: „Damals rief ein anderes Unternehmen zu einer ähnlichen Aktion auf. Wir hatten damals fürs Blutspenden geworben. Die Jungs und Mädels waren natürlich noch zu jung um selbst zu spenden, aber wir haben so viele Menschen mobilisieren können, dass das Rote Kreuz einen zweiten Bus schicken musste.“

Während der Ferien werden die Trikots bestellt und beflockt, die Stadtwerke arbeiten dazu mit drei Sporthändlern im Versorgungsgebiet zusammen. Die Übergabe am Freitag, 11. August, soll nicht der einzige Höhepunkt sein. Die Matthias-Grothe-Halle ist zu diesem Zweck bereits reserviert. Mitarbeiter eines Profi-Fotostudios werden ebenfalls vor Ort sein, um neben Mannschaftsfotos auch noch Porträts zu schießen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe