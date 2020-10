Starke Hennenerinnen verteidigen die Tabellenspitze

Iserlohn. Volleyball-Oberliga: 3:0 gegen Ahaus mit reichlich Spannung. Die Herren des TuS zwingen den Spitzenreiter in die Knie.

Auf ein erneut erfolgreiches Wochenende blicken die heimischen Oberliga-Volleyballteams. Hennens Damen verteidigten gegen Ahaus die Tabellenführung, und die TuS-Herren besiegten Spitzenreiter Bochum.

Damen-Oberliga: SC Hennen - VfL Ahaus 3:0 (25:19, 25:22, 25:21.). Das Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf. „Es war so ein enges Match“, befand Hennens Trainer Christoph Schulte, der im Vorfeld vor dem Gegner gewarnt hatte: „Das ist schon eine gute Truppe. Wenn man die spielen lässt, wird es unangenehm.“ So entwickelte sich eine spannende Partie, in der in allen drei Sätzen die Führung ständig wechselte, ohne dass sich ein Team entscheidend absetzen konnte. Erst in den jeweiligen Schlussphasen behaupteten sich die Gastgeberinnen und bewiesen Nervenstärke, als es am Netz eng zuging.

„Da waren wir einen Tacken schneller. In der Summe war es ein sehr guter Auftritt“, lobte Schulte. Die Feldabwehr habe gut funktioniert, der Block hat die Angriffe des Gegners in den entscheidenden Phasen gut unterbunden. Außerdem war die Annahme stabil und der Aufschlag wieder sehr stark.

SCH: Westebbe, Becker, Rabe, Marks, Oefner, Drechsel, Hartmann, Schulte, Düchting, Zimmerers, Schmidt, Stiepel.

Spensts schwere Verletzung schockt die Iserlohner

Herren-Oberliga: TuS Iserlohn - VfL Telstar Bochum 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 20:25, 15:7). Für die Iserlohner war das Heimdebüt gegen den Spitzenreiter eine echte Standortbestimmung, doch TuS-Trainer Johannes Gerke weiß trotzdem noch nicht, ob seine Mannschaft oben mitmischen kann. Normalerweise zählt er sie zum Favoritenkreis, allerdings nur, wenn es personell keine großen Ausfälle gibt.

Doch dies ist nun der Fall, denn im dritten Satz erlitt Konstantin Spenst einer ersten Diagnose zufolge einen Achillessehnenriss. Die Verletzung des Kapitäns beeinflusste bereits den Spielverlauf im vierten Satz, weil die Iserlohner Umstellungen vornehmen mussten. Artjoms Vascenkovs agierte nun als Zuspieler. Der TuS verlor den Rhythmus und den vierten Durchgang. „Den hätten wir“ so Gerke, „nie abgegeben, da war der Kopf einfach nicht frei.“ Doch im fünften Satz lösten die Gastgeber die Blockade und machten den Sack zu.

Probleme hatten die Panther auch zu Beginn, als sie nicht mit der nötigen Konsequenz agierten und durch Konzentrationsschwächen viele Punkte liegen ließen. Danach steigerten sie sich kontinuierlich und schwächelten erst nach der Verletzungspause. „Jetzt“, so Gerke, „kommt es in den nächsten Spielen darauf an, wie wir den Ausfall von Spenst kompensieren.“

TuS: Spenst, Willershausen, Koard, Butkiewicz, Mertens, Zembrot, Vascenkovs, Maliszewski, Rajt, Stenzel.