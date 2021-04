Starke Roosters-Saison muss nicht jetzt schon zwingend enden

Iserlohn. Mitglieder des Fanbeirats äußern sich zur Saison 2020/2021, zu den Play-off-Aussichten und den Perspektiven.

Als die Iserlohn Roosters vor fast genau vier Monaten ihr erstes Saisonspiel bestritten, brachten Fanclub-Vertreter und Mitglieder des Fanbeirats an dieser Stelle ihren Optimismus zum Ausdruck, dass es etwas werden könnte mit der DEL-Runde 20/21.

Die Play-offs wurden als ein Ziel ausgegeben, das die Mannschaft erreichen sollte – was ja dann auch eingetreten ist. Und noch ist die Saison nicht zu Ende. Zum bisherigen Verlauf, den Aussichten auf den Halbfinal-Einzug und für die Zukunft kommen viele der Befragten von damals wieder zu Wort.

Einer von ihnen ist Dennis Betzinger, Mitglied des Fanclubs „Sauerländer Bauerntölpel“ und des Fanbeirats. Zufrieden ist er jetzt schon: „Kampf und Leidenschaft waren dabei, und auch was sich am Seilersee nach dem Erreichen der Play-offs abgespielt hat, war typisch Iserlohn.“ Die Hoffnung, dass die Saison nicht heute zu Ende geht, hat er auch noch nicht aufgegeben, obwohl einige Leistungsträger angeschlagen sind. „Die Spieler wissen, dass sie zu Legenden werden, wenn sie ins Halbfinale einziehen.“

Aber vielleicht nehmen ja einige in der neuen Saison einen neuen Anlauf – angeführt von Trainer Brad Tapper. „Ich denke, er hat sich als Headcoach bewährt. Für mich ist wäre er der richtige Mann“ sagte Betzinger in der Überzeugung, mit dieser Meinung nicht alleine dazustehen.

Nils Koschinsky, einst Mitbegründer der „Unschuldsengel“, ist teilweise derselben Ansicht. „Also wenn Brad Tapper bleiben möchte, aber nicht genommen wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.“ Aber seiner Argumentation zufolge dürfte diese Sorge nicht allzu groß sein, denn die Entscheidung, ob Tapper eine Zukunft in Iserlohn hat, trifft Christian Hommel. Vom Manager, der Tapper auch bei der Arbeit mit der Mannschaft unterstützt, hat er eine hohe Meinung. „Man muss Hommel ein Riesenlob aussprechen. Den Job hatten ihm viele nicht zugetraut, und jetzt trifft er wichtige und gute Entscheidungen. Die bisherige Saison unterteilt Koschinsky in drei Phasen: „Sie hat stark begonnen, stark geendet, dazwischen gab aber auch die Saure-Gurken-Zeit.“

Knallerei vor Eisbären-Hotel hat nur den Berlinern genutzt

Realistisch betrachtet geht aus seiner Sicht die Saison aber heute zu Ende. „Mit unserem Coup in Berlin standen die Eisbären mit dem Rücken zur Wand.“ Und nach den Erfahrungen aus Spiel zwei hält er fest: „Die Böller-Aktion am Morgen des Spiels hat ja nun auch nichts zu unseren Gunsten genutzt.“

Ein Saisonfazit möchte Daniel Kosdei noch nicht ziehen. Auch er gehört dem Fanbeirat an, bekannt geworden ist er außerdem als Kopf der eSportler, die seit Herbst 2020 als Iserlohn Roosters auch in internationalen Ligen antreten. Er zeigt klare Kante mit Blick auf das Play-off-Spiel: „Es war ja am Donnerstag nur ein Spiel, das wir verloren haben. Dass wir in Berlin gewinnen können, haben wir auch schon erlebt. Für uns wird viel davon abhängen, ob Torsten Ankert spielen kann. Nach seinem Ausfall wurden kaum noch Schüsse geblockt.“

Perspektivisch hält es Kosdei für richtig, auf Kontinuität zu setzen. Seiner Meinung nach sollte Tapper bleiben. „Das Team müsste punktuell verstärkt werden. In Vorjahr waren wir defensiv stark, aber vorne schwach. Jetzt haben wir eine starke erste Sturmreihe. Aber unsere Gegner arbeiten darauf hin, diese Reihe auszuschalten.“

Die Sache mit dem Ausschalten ist auch Olaf Keul aufgefallen. Er ist derjenige aus den Reihen des Fanclubs „Exclusive Stehplätze“, der vielen Fans mit den Übertragungen im Neuenrader Autokino eine Freude gemacht hat - und vielleicht noch machen wird. Ihm schwebt der 2. Mai vor – das wäre der erste Endspieltermin. Aber dazu müssten zunächst die Eisbären rausgekegelt werden. „Ich denke nicht, dass unsere Saison heute schon endet.“

Knackpunkt beim 0:6 war auch für ihn der Ankert-Ausfall. „Berlin hat es darauf angelegt, ihn aus dem Spiel zu nehmen.“ Und selbst wenn es nicht weitergehen sollte – diese Saison wird in angenehmer Erinnerung bleiben. „Die Mannschaft hat die ersten vier Plätze kaum verlassen, viel Freude hat uns zudem die erste Sturmreihe gemacht.“ Die Sehnsucht nach einem Besuch in der Halle wurde dadurch nicht geringer. „Wir wünschen uns den Tag, an dem wir wieder hin dürfen – egal mit welchen Einschränkungen.“