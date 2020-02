Starker Gegner - verbesserte Roosters?

In der Endphase der DEL-Hauptrunde meint es der Terminplan nicht gut mit den Roosters. Nach dem Heimspiel-Doppel des Wochenendes setzt rege Reisetätigkeit ein, denn an diesem Dienstag gastieren die Sauerländer in Berlin, am Freitag dann in Schwenningen. „Angenehm sind die vielen Fahrten in dieser Woche nicht, aber wir können es nicht ändern“, sagt Trainer Jason O’Leary.

Während der Busfahrt in die Hauptstadt, die am Montagvormittag begann, widmete er sich dem Schneiden seine Videomaterials, um vor Ort die Spielvorbereitung gewohnt detailliert vornehmen zu können. Die jüngsten Auftritte seiner Mannschaft riefen beim Coach gemischte Gefühle hervor, wenngleich er am Tag danach das dem Spiel gegen Krefeld nicht mehr ganz so negativ sah wie in der ersten Reaktion. „Es war auch einiges wirklich gut, aber es fehlte uns die Konstanz“ Auf die Frage, ob seine Mannschaft generell gegen Spitzenteams zu besseren Leistungen fähig sei als gegen Kontrahenten von unten, antwortet der Kanadier ausweichend. „Das sollte eigentlich nicht so sein.“ Fakt ist. Gegen München stand eine andere Roosters-Mannschaft auf dem Eis als gegen Krefeld.

Jetzt folgt das Duell gegen die Eisbären an, die auf Rang vier notiert sind. Das müsste auf eine wieder bessere Vorstellung der Iserlohner hindeuten. O’Leary erwartet einen sehr guten Gegner, der körperlich stark sowie technisch versiert ist und schnell spielen kann. In den Heimspielen haben die Iserlohner in dieser Serie das passende Mittel gefunden und gewonnen, während sie in der Mercedes-Benz-Arena chancenlos waren.

Die Partie werden die Roosters mit einem im Vergleich zum Sonntag wohl unveränderten Kader angehen, offen ist allerdings die Besetzung der Torhüterposition. Andreas Jenike könnte das Teamquartier kurzfristig verlassen, um zu seiner hochschwangeren Frau zu reisen. Der Geburtstermin ist für die Woche angekündigt. Jonas Neffin würde dann nach Berlin beordert.

Wird Chad Costellos Rückkehr ein Thema?

Während die Mannschaft auf der Zielgeraden noch Punkte sammeln will, arbeitet der Manager mit Hochdruck am künftigen Kader. „Es geht im Schneckentempo voran, ich habe mir leider viele Absagen geholt“, sagt Christian Hommel. Bei den Ausländern will er absolut auf Qualität setzen und erwartet, dass es mit Verpflichtungen länger dauern wird als vor einem Jahr. Ob auch eine Rückkehr des Krefelder Topscorers Chad Costello ein Thema werden könnte, lässt Hommel offen. „Wir kennen seine Qualitäten, und er ist natürlich ein interessanter Spieler.“

Im aktuellen Aufgebot gibt es noch einige Kandidaten, bei denen der Manager nicht sicher ist, ob es ein neues Angebot geben soll oder nicht. Direkt nach der Saison werden in Abstimmung mit dem Trainerstab die Entscheidungen fallen. Stichwort Trainer: „Jason O’Leary ist nicht dafür verantwortlich, dass wir da unten stehen. Wenn ich ihm zwei echte Scorer besorgt hätte, sähe es heute anders aus“, sagt Hommel. Von Roosters-Seite stünde einer Vertragsverlängerung wohl nichts im Wege.