Start Anfang Mai könnte reichen

Iserlohn. Horst Reimanns, Vorsitzender des Fußballkreises Iserlohn, hat die Fortsetzung dieser Saison gedanklich durchgespielt.

Der westfälische Fußballverband hat in der letzten Woche Fakten geschaffen und klar gestellt, dass es vor April keine Fortsetzung der Meisterschaft geben wird. Horst Reimann, der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, kann das gut nachvollziehen.

In den heimischen Kreisligen fehlen noch bis zu neun Spieltage, die zur Vervollständigung der Hinrunde absolviert werden müssten. „Das wäre auch noch zu schaffen, wenn wir erst am letzten April- oder am ersten Mai-Wochenende beginnen“, stellt Reimann klar. Zuvor wäre Gelegenheit, die diversen Nachholspiele auszutragen. Und selbst wenn der Startschuss noch später erfolgen müsste, heißt das für den Kreis-Chef noch lange nicht, dass es als Ausweg nur die Annullierung der laufenden Saison gäbe. Er kann sich auch eine Verlängerung der Serie über den 30. Juni hinaus vorstellen, an dem ein Fußballjahr normalerweise endet. „Für uns würde das Mehrarbeit bedeuten, weil jeder Spieler eine Bescheinigung für die Passstelle braucht. Aber daran sollte es nicht scheitern.“

Reimann hält es für erforderlich, das sich die Spieler nach der Rückkehr auf die Trainingsplätze fünf bis sechs Wochen vorbereiten können, und nach seiner Einschätzung ist nur dann ein sportlich fairer Wettbewerb gegeben, wenn jede Mannschaft zumindest einmal gegen jeden Gegner gespielt hat. Von der strikten 50-Prozent-Regel, nach der nur die Liga insgesamt, nicht aber jede einzelne Mannschaft, die Hälfte aller Spiele bestritten haben muss, um eine Wertung vornehmen zu können, hält er wenig. „Aber dass am Ende nicht alle die gleiche Anzahl von Heim- und Auswärtsspielen bestritten haben, muss hingenommen werden. Das ist in dieser Saison nun einmal so.“

Ideal wäre es nach seiner Vorstellung, wenn nach der Durchführung einer Hinrunde noch Spielraum für Relegationsspiele bliebe, um hier Auf- und Absteiger zu ermitteln. Selbstverständlich ist es für ihn, dass es nicht noch einmal nur Aufsteiger aber keine Absteiger geben kann, weil das zu aufgeblähten Staffeln oder aber zu noch mehr Gruppen in den einzelnen Spielklassen führen würde.

Bei einer Fortsetzung herrscht Hochbetrieb auf den Plätzen

Reimann kann sich auch vorstellen, den Kreispokal, bei dem zwei Runden im Herbst absolviert wurden, noch zu beenden, und er regt eine Pokalwoche nach Meisterschaftsschluss an. Denkbar ist derzeit vieles, aber alle Pläne lassen sich wohl nur dann verwirklichen, wenn irgendwann im März die Rückkehr auf den Plätze erlaubt sein wird.

Auf denen dürfte, sofern wieder um Punkte gespielt werden kann, Hochbetrieb herrschen. Es müssen viele Partien in kurzer Zeit absolviert werden, und zwar bei Senioren wie Junioren in allen Klassen, und der Trainingsbetrieb läuft auch noch. Da dürfte es unvermeidbar sein, auf sehr unkonventionelle Anstoßzeiten auszuweichen. „Dann beginnt ein Kreisligaspiel vielleicht samstags um 20 Uhr“, meint der Kreisvorsitzende. Aber damit müsse man in dieser Situation leben. Und dass zu Beginn wohl keine Zuschauer kommen dürfen, ist für ihn auch klar. Aber die Alternative mit Saisonabbruch und -annullierung wäre nach seiner Überzeugung noch viel schlechter.