Die D-Jugend der SG Iserlohn-Sümmern trainiert zuhause gemeinsam via Skype.

Handball Sümmerns Handballtraining läuft jetzt via Skype

Sümmern. Die Handball-D-Jugend der SG Iserlohn-Sümmern freut sich daheim über die virtuelle Abwechslung.

Vor der Corona-Krise haben die D-Jugend-Handballer der SG Iserlohn-Sümmern immer dienstags und freitags gemeinsam trainiert, und auch heute tun sie das noch – allerdings nicht in der Sporthalle, sondern virtuell.

„Zuerst hat das unsere Damenmannschaft ausprobiert. Das hat so gut funktioniert, dass wir die Idee adaptiert haben“, erklärt Karsten Völker, Trainer der Mannschaft. Gemeinsam mit den elf- und zwölfjährigen Spielern trainiert er jetzt zu den üblichen Trainingszeiten im heimischen Wohnzimmer via Skype. Zum Einsatz kommen dabei Tabata-Einheiten, ein hochintensives Intervalltraining, das den jungen Sportlern in kurzer Zeit viel abverlangt. Innerhalb von vier Minuten müssen sie Übungen absolvieren, etwa Sit-ups. 20 Sekunden lang erfolgt die Belastung, dann folgen zehn Sekunden Pause, ehe die nächste Belastung ansteht. Mit Trinkpausen und der Möglichkeit, auch mal kurz zu plaudern, entsteht eine willkommene Abwechslung für das Team. „Die Jungs sitzen den ganzen Tag daheim, sind gelangweilt und körperlich nicht ausgelastet. Deshalb machen sie das gerne“, berichtet Völker.

Und auch sein Sohn Luiz pflichtet ihm bei: „Das ist besser, als den ganzen Tag drinnen zu sitzen.“ Er vermisst seine Teamkollegen und freut sich über die Möglichkeit, durch das Skype-Training miteinander Sport zu machen. „Ich freue mich aber auch schon riesig darauf, wenn wir endlich wieder richtig zusammen trainieren können.“