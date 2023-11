SVD/S kassiert derbe Klatsche im Spitzenspiel

Mit einem 6:1-Erfolg meldet sich Tabellenführer Vatanspor Hemer gegen den SV Deilinghofen/Sundwig zurück in der Erfolgsspur.

Hemer Deutlicher als erwartet endete das Hemeraner Derby in der Kreisliga A zwischen Vatanspor Hemer und dem SV Deilinghofen/Sundwig.

Im A-Liga-Topspiel machte Spitzenreiter Vatanspor Hemer die 2:3-Niederlage bei der SpVg. Nachrodt wett. Die Elf von Murat Celik setzte sich im Derby gegen den Verfolger SV Deilinghofen/Sundwig durch und feierte die Herbstmeisterschaft.

Fußball-Kreisliga A: Vatanspor Hemer – SV Deilinghofen/Sundwig 6:1 (3:0). Rund 250 Fans hatten sich auf dem Ernst-Loewen-Sportplatz eingefunden. Branchenführer Vatanspor Hemer behielt mit dem verdienten 6:1-Sieg seine blütenweiße Heimbilanz, sechs Partien, sechs Siege. Der ebenfalls auf diesem Gelände heimische Fusionsclub ist nach dieser deklassierenden Niederlage erst einmal aus dem Rennen.

Das Team von Mehmet Paksu geriet bereits in der ersten Minute in Rückstand, weitere Einschläge folgten. Schön herausgespielt war das 1:0 durch Berkan Bodur. Nur 20 Minuten später folgte der nächste Treffer. Nach Altintas-Ecke köpfte Güclü ein. Der Torjäger, der von Omayrat im Strafraum gefoult wurde, verwandelte den fälligen Strafstoß selbst – 3:0 (42.). Fast wäre Volkan Bodur kurz vor der Pause noch der vierte Vatanspor-Treffer gelungen. Im zweiten Abschnitt besaß der SVD/S zwar einige Feldvorteile, biss sich aber an der sattelfesten Vatanspor-Abwehr die Zähne aus. Beim 4:0 durch Altintas patzte Keeper Plümer.

Mit einem Doppelschlag machte der eingewechselte Efe gegen resignierende Gäste das halbe Dutzend voll. Zumindest gelang dem Fusionsclub noch der Ehrentreffer. „Das Ergebnis spiegelt die Leistung wider. Ich bin heute super zufrieden, die Jungs haben das wahre Gesicht gezeigt“, resümierte Trainer Murat Celik. Auf der anderen Seite war Mehmet Paksu total frustriert. „Wir wollten auch, haben aber nichts dafür getan.“

Vatanspor Hemer: Schmidt, Topcu, B. Bodur (69. Akbas), Chaoui, Altintas, Yildiz, Dastan, Yilmaz, V. Bodur (75. Uygun), Ince, Güclü (69. Efe).

SV Deilinghofen/S.: Plümer, Celentano, Alabbas, Bubic, Atakhan Serter, Alper Serter, Omayrat (56. B. Al Harrad), Mabrouk (20. Manita), Lamghizarti, K. Al Harrad, Lieder.

Tore: 1:0 (1.) B. Bodur, 2:0 (21.) Güclü, 3:0 (42., Foulelfmeter) Güclü, 4:0 (60.) Altintas, 5:0 (75.) Efe, 6:0 (76.) Efe, 6:1 (89.) K. Al Harrad.

