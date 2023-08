TC Iserlohn II gelingt der direkte Wiederaufstieg

Dieses Team schaffte den Aufstieg in die Westfalenliga: (hinten v. li.) Tobias Berning, Jim Walder, Paul van der Veen, Jordi Walder, Mohjit Grewal. (vorne v. li.) Mika Kreisel, Thilo Lorenz Es fehlen: Robin Sanz, Ben Schneider und Emil Abraham-Zadeh.

Iserlohn. Eine perfekte Tennis-Saison erlebte in diesem Sommer der TC Iserlohn. Nach der ersten Mannschaft ist nun auch die Zweite aufgestiegen.

Die Tennis-Sommersaison 2023 hätte aus Sicht der Herren des TC Iserlohn kaum perfekter verlaufen können. Im Juni machte die erste Mannschaft die Rückkehr in die zweite Bundesliga perfekt, nun hat auch die Zweite den Wiederaufstieg geschafft. Statt in der Verbandsliga geht es im nächsten Jahr wieder in der viertklassigen Westfalenliga um Punkte, die erst 2022 verlassen werden musste.

Diese Entscheidung fiel erst am Sonntag dank der Schützenhilfe des TC Unna 02, der dem letzten verblieben TCI-Konkurrenten Lembecker TV die entscheidende zweite Saisonniederlage zufügte (5:4). Die Iserlohner hatten spielfrei. Mannschaftsführer Paul Van der Veen, Mohjit Grewal und Ben Schneider mischten sich deshalb unter die Zuschauer dieser Begegnung. „Wir hatten den Unnaern im Vorfeld nichts in Aussicht gestellt, uns nachher aber sofort für die Schützenhilfe bedankt. Und wenn mir mal wieder aufeinander treffen, lassen wir bestimmt eine Kiste Bier springen“, sagte Van der Veen.

Als Außenseiter zum Meistertitel

Die ebenfalls von Jim Anwar trainierte TCI-Reserve ging alles andere als mit dem sofortigen Wiederaufstieg als Ziel in die Saison. Van der Veen begründet: „Wir sind ja ziemlich deutlich aus der Westfalenliga abgestiegen und dann mit einer sehr jungen Mannschaft in die Saison gestartet. Robin Sanz und ich sind die einzigen wirklich erfahrenen Spieler. Deswegen wollten wir zunächst nur möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.“ Doch als direkt im ersten Spiel der stark eingeschätzte Gütersloher TV mit 6:3 besiegt wurde, veränderte sich etwas innerhalb des Teams. „Zunächst haben wir gemerkt, dass da Richtung Tabellenspitze etwas gehen kann. Und als wir dann auch noch das zweite und dritte Spiel gewonnen haben, haben wir uns ,da geht was’ gesagt.“ Nur eines der lediglich sechs Saisonspiele ging verloren – ausgerechnet gegen jene Unnaer, die jetzt die entscheidende Schützenhilfe leisteten.

Es klingt zunächst kurios, aber Paul Van der Veens Optimismus ist mit Blick auf die kommende Saison in der höheren Liga größer als vor dieser Spielzeit. „Das Gute ist ja der Aufstieg unserer ersten Mannschaft in die zweite Liga, die erst im Juli anfängt, während wir schon im Mai loslegen. Wir können also mit Verstärkung rechnen.“ Spielern wie den Walder-Brüdern Jordi und Jim, Robin Sanz oder Tobias Berning würden Einsätze im Westfalenliga-Team als optimale Vorbereitung auf die zweite Bundesliga dienen.

